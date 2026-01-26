País clima

Emiten alerta por “altas temperaturas extremas” del Maule a Los Ríos: Revisa cuándo ocurrirá el fenómeno y las zonas afectadas

26.01.2026 / 15:58

La Dirección Meteorológica explicó que el evento es causado por una condición sinóptica llamada “dorsal en altura”.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en la zona centro y sur del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la tarde del miércoles 28 hasta la tarde del jueves 29 de enero.

Las regiones afectadas serán: El Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), La Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) y Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Desde la Dirección Meteorológica explicaron que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta meteorológica se decreta cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Revisa las temperaturas pronosticadas por región

