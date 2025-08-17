País norte de chile

Emiten alerta meteorológica para el norte de Chile: Se pronostican lluvias y vientos de hasta 90 km/h

Por CNN Chile

17.08.2025 / 17:52

{alt}

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por lluvias moderadas a fuertes en el norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para la región de Atacama por precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de la región de Atacama.

Andrés Mondaca, meteorólogo de la DMC, explicó que una nueva baja segregada se aproxima al norte del país y sus efectos comenzarán a sentirse desde este domingo, con vientos de hasta 90km/h en localidades de Calama y  San Pedro de Atacama ,condiciones que advierte son  propicias para la generación de tormenta de polvo.

Desde el lunes lluvias llegan a la zona y se concentrarán especialmente en la regiones de Atacama y Coquimbo.

Comunas como Chañaral, Caldera y Huasco, en la región de Atacama, podrían recibir entre 10 y 15 milímetros de lluvias, mientras que en La Serena podrían registrarse hasta 25 milímetros.

Además, esta condición viene asociada con nubes tormentosas, por lo tanto, se podrían registrar actividad eléctrica en el litoral de Atacama.

Finalmente, el evento también traerá ventiscas y nevadas para el sector cordillerano del norte grande del país.

 

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Deportes Santos de Neymar recibe una dura paliza futbolística del Vasco da Gama que le marcas 6 tantos
Emiten alerta meteorológica para el norte de Chile: Se pronostican lluvias y vientos de hasta 90 km/h
Cordero estima hasta tres meses para la extradición del sicario del “Rey de Meiggs” y califica de “extremadamente grave” la fuga en Valparaíso
Ignacio Urrutia: "Piñera fue un cobarde para el estallido, Kast tiene el coraje que Chile necesita"
Temblor de mediana intensidad se percibe en el norte: Epicentro fue al este de San Pedro de Atacama
"El gol triste": Eduardo Vargas anota en su regreso al Estadio Nacional