Emiten alerta meteorológica para el norte de Chile: Se pronostican lluvias y vientos de hasta 90 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por lluvias moderadas a fuertes en el norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para la región de Atacama por precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de la región de Atacama.

Andrés Mondaca, meteorólogo de la DMC, explicó que una nueva baja segregada se aproxima al norte del país y sus efectos comenzarán a sentirse desde este domingo, con vientos de hasta 90km/h en localidades de Calama y San Pedro de Atacama ,condiciones que advierte son propicias para la generación de tormenta de polvo.

Desde el lunes lluvias llegan a la zona y se concentrarán especialmente en la regiones de Atacama y Coquimbo.

Comunas como Chañaral, Caldera y Huasco, en la región de Atacama, podrían recibir entre 10 y 15 milímetros de lluvias, mientras que en La Serena podrían registrarse hasta 25 milímetros.

Además, esta condición viene asociada con nubes tormentosas, por lo tanto, se podrían registrar actividad eléctrica en el litoral de Atacama.

Finalmente, el evento también traerá ventiscas y nevadas para el sector cordillerano del norte grande del país.