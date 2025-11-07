Emergencia química en el Hospital Regional de Concepción deja cinco funcionarios trasladados por malestar

El derrame de un líquido corrosivo en el quinto piso del recinto asistencial obligó la intervención de Bomberos y la evacuación preventiva de trabajadores. Cinco funcionarios fueron derivados a la ACHS tras presentar síntomas de intoxicación.

Una emergencia química se registró durante la mañana de este jueves en el Hospital Regional de Concepción, en la Región del Biobío, tras el derrame de un líquido corrosivo en dependencias del centro de salud.

De acuerdo a lo que informó Radio Bío Bío, el hecho ocurrió en el quinto piso del área de atención ambulatoria, lo que obligó la llegada de unidades especializadas de Bomberos para contener el incidente y evitar mayores riesgos de exposición.

Según confirmó el director del hospital, Claudio Baeza, “tuvimos una emergencia que se suscitó en el quinto piso, donde un líquido corrosivo de aroma intenso se filtró, lo que provocó que cinco funcionarios presentaran molestias gastrointestinales y dolores de cabeza, por lo que fueron trasladados a la ACHS”.

Personal de mantención del recinto y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para aislar el área afectada y ventilar el sector, mientras se investigan las causas del derrame y el tipo de sustancia involucrada.

De acuerdo con las autoridades del hospital, la situación no afectó la atención de pacientes ni interrumpió las operaciones del resto del establecimiento. Los funcionarios trasladados se encuentran fuera de riesgo vital.