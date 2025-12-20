Emergencia por incendio forestal genera evacuaciones preventivas en La Serena

El siniestro se originó durante la tarde en las cercanías del Parque Coll y motivó la activación del sistema SAE por parte de Senpared.

Un incendio forestal registrado durante la tarde de este lunes en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, obligó a las autoridades a activar protocolos de evacuación preventiva ante el riesgo que representa el avance del fuego hacia zonas habitadas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del sector Población 18 de Septiembre, instrucción que fue difundida mediante el sistema de mensajería de emergencia SAE. Desde el organismo reiteraron el llamado a mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y considerar a las mascotas al momento de desplazarse.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el siniestro se inició cerca de las 13:40 horas en las inmediaciones del Parque Coll, desde donde comenzó a propagarse con rapidez debido a las condiciones del entorno.

En las labores de combate participan brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) junto a voluntarios de los cuerpos de Bomberos de La Serena, Coquimbo y Vicuña, quienes trabajan para contener el avance del fuego y resguardar la seguridad de la población.