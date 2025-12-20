País incendio forestal

Emergencia por incendio forestal genera evacuaciones preventivas en La Serena

Por CNN Chile

20.12.2025 / 15:46

{alt}

El siniestro se originó durante la tarde en las cercanías del Parque Coll y motivó la activación del sistema SAE por parte de Senpared.

Un incendio forestal registrado durante la tarde de este lunes en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, obligó a las autoridades a activar protocolos de evacuación preventiva ante el riesgo que representa el avance del fuego hacia zonas habitadas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del sector Población 18 de Septiembre, instrucción que fue difundida mediante el sistema de mensajería de emergencia SAE. Desde el organismo reiteraron el llamado a mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y considerar a las mascotas al momento de desplazarse.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el siniestro se inició cerca de las 13:40 horas en las inmediaciones del Parque Coll, desde donde comenzó a propagarse con rapidez debido a las condiciones del entorno.

En las labores de combate participan brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) junto a voluntarios de los cuerpos de Bomberos de La Serena, Coquimbo y Vicuña, quienes trabajan para contener el avance del fuego y resguardar la seguridad de la población.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

País “Operación Apocalipsis”: Seis imputados quedan con arresto domiciliario total y dos en prisión preventiva
Trinidad y Tobago dice que la "mejor defensa" que tienen frente a Venezuela es su alianza con Estados Unidos
Emergencia por incendio forestal genera evacuaciones preventivas en La Serena
DC pide a Contraloría pronunciarse sobre legalidad de programa de reclutamiento realizado por oficina de Kast
Registro Civil descarta filtración de datos de 10 millones de chilenos tras alerta difundida en redes
El exjefe de la morgue de Harvard, condenado a 8 años por tráfico de restos humanos