Ofensiva de Tesorería por deuda CAE: Inician embargos de cuentas y bienes a segmentos de altos ingresos

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó la ejecución de medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciben rentas mensuales sobre los $5 millones.
La acción judicial y administrativa ocurre luego de que venciera el plazo de notificación iniciado el pasado 6 de abril, activando la recuperación de recursos fiscales mediante el embargo de activos.
Según el organismo, el proceso no se limita únicamente a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que prioriza la retención de bienes financieros. Esto incluye el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos.
Lee también: Justicia frena embargo a deudor del CAE por parte de Tesorería tras presentación de recurso de protección
La estrategia apunta a un grupo crítico de 1.340 personas que, pese a contar con altos ingresos y haber sido notificadas formalmente, mantienen sus obligaciones impagas.
Resultados de la recaudación
Durante lo que va de 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. El balance de abril muestra una aceleración en las regularizaciones, con 7.500 nuevos convenios suscritos, lo que inyectó $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes.
En el segmento específico de deudores con sueldos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios.
Para los deudores que perciben rentas inferiores al umbral de los $5 millones, la institución mantiene operativo un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril.
Lo más leído
- Taylor Swift contra la IA: La artista busca proteger su voz e imagen con registro de marca
- Subsidio Eléctrico 2026: Requisitos, fechas y montos para postular a la nueva convocatoria
- Diputados UDI critican reunión del Gobierno con Partido Comunista y Frente Amplio: Es un "error político innecesario"
- Pamela Jiles arremete contra ministra Mara Sedini y advierte que "se ha convertido en un problema para el Gobierno"
- Trump y Melania exigen a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel tras monólogo que califican como "llamado a la violencia"