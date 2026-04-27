“Es necesario y útil”: Ministro Ruminot defiende reunión con el PC y FA tras críticas de la UDI

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpress), José García Ruminot, respondió este lunes a las críticas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y argumentó que su cita con la oposición es “un encuentro que es necesario y útil”.

Durante la jornada, el titular de la cartera se reunió con parlamentarios del Partido Comunista (PC), del Frente Amplio (FA) e independientes para discutir aspectos del proyecto de Reconstrucción Nacional.

El encuentro fue cuestionado por los diputados de la UDI, Flor Weisse y Jaime Coloma, quienes sostuvieron que es “un error abrir espacios a quienes hoy son irrelevantes y buscan llevar al Tribunal Constitucional la reforma”.

Asimismo, aseguraron que la decisión del Gobierno “no tiene sentido”, al destinar “tiempo y recursos en dialogar con actores cuyo objetivo es torpedear la iniciativa“.

En respuesta, Ruminot señaló que entiende “perfectamente la posición de la UDI, pero también espero que se comprenda la tarea, la misión permanente de la Secretaría General de la Presidencia”.

“Nosotros llevamos la relación con el Parlamento, y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil”, precisó.

Agregó que “el día que asumí dije que íbamos a conversar con todos los diputados, con todos los senadores, con todos los comités y, por lo tanto, lo que hacemos es estar cumpliendo precisamente con esa tarea”.