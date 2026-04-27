Dipres explica polémico oficio sobre programas estatales: “La palabra descontinuar es más bien reformular”

El alcance del Oficio 16 del Ministerio de Hacienda—que proyecta un ajuste fiscal de hasta $5,4 billones hacia 2027 y eventuales cambios en 142 programas del Estado— sigue generando reacciones, especialmente tras la inclusión inicial del Programa de Alimentación Escolar (PAE) entre las recomendaciones de “descontinuar”.

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), el subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá, salió a aclarar que el concepto apunta a reformular programas y no a eliminarlos.

Según explicó, el objetivo es mantener las políticas públicas, pero mejorar los instrumentos con que se ejecutan cuando presentan fallas.

“Todos los años, como se evalúan programas, cuando se comunica una especie de marco y se dan recomendaciones, pero en la misma circular se establecía y de alguna manera, quizás la palabra descontinuar es más bien reformular porque la circular decía que no había”, sostuvo Llodrá en su intervención en el seminario “Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo”, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

La discusión se originó tras un oficio enviado por el Ministerio de Hacienda en el que se propone una reestructuración de los programas vigentes, que considera la modificación de 42 iniciativas y la eventual supresión de otras 15.

Dentro de estas últimas se incluye el Programa de Alimentación Escolar (PAE), beneficio que actualmente garantiza la entrega diaria de alimentos —como desayunos, almuerzos, colaciones, onces y cenas— a estudiantes en condición de vulnerabilidad que cursan educación parvularia, básica, media o de adultos.

En ese contexto, el subdirector insistió: “A ver, voy a citar textual. No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es: Esta herramienta o la forma en cómo usted ejecuta esa política pública tiene un problema; usted debería quizá descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma”.

“Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Eso como la idea, de alguna manera reformular”, agregó.

Director nacional de Junaeb se reúne con federaciones de manipuladoras de alimentos: El PAE “no arriesga su continuidad”

En paralelo, la inquietud se trasladó al ámbito educacional.

Este lunes, representantes de 12 federaciones de manipuladoras de alimentos llegaron hasta la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tras ser convocadas por su director nacional, Fernando Peña, quien buscó entregar certezas respecto del PAE.

En la instancia, Peña fue enfático en transmitir tranquilidad a las trabajadoras del sector y a la comunidad educativa.

“Los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones”, afirmó.

El director de Junaeb subrayó además la relevancia del programa a nivel nacional, destacando su alcance diario: “Este programa no arriesga su continuidad; beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes y entrega cerca de cuatro millones de raciones en todo el país”.

Junto con ello, valoró el rol de las manipuladoras de alimentos en la implementación del sistema: “Valoramos profundamente su trabajo, porque con su compromiso hacen posible que cada preparación llegue en las mejores condiciones a nuestros estudiantes”.

Finalmente, Peña indicó que el encuentro también permitió abordar posibles mejoras al programa: “Conversamos sobre oportunidades para fortalecer la alimentación escolar, con el objetivo de avanzar hacia un servicio más eficiente y de mayor calidad”.