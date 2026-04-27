“El proyecto cumple con la normativa”: SEA recomienda aprobar la Línea 8 del Metro de Santiago que conectará Providencia y Puente Alto

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) abordó el proyecto de la Línea 8 del Metro de Santiago, iniciativa que busca conectar seis comunas de la Región Metropolitana de Santiago.

Cabe mencionar que el proyecto fue ingresado en 2024 a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Según publicó Emol el pasado jueves, la dirección ejecutiva sostuvo que “el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable (…) El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago recomienda aprobar íntegramente el presente ICE”.

Además, el organismo consignó que el titular de la iniciativa “propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”.

En ese contexto, a inicios de mayo está programada una sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), instancia en la que el órgano regional deberá determinar el futuro del proyecto.

La Línea 8 del Metro de Santiago contempla una inversión de US$1.900 millones para su construcción. La iniciativa beneficiará a 1,9 millones de habitantes y permitirá reducir en 59% los tiempos de viaje entre Providencia y Puente Alto, pasando de los 57 minutos que tarda actualmente el trayecto a cerca de 23 minutos.