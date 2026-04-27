Aespa regresa a Chile: Revisa fecha, precios y cuándo inicia la venta de entradas

El fenómeno de Aespa volverá a aterrizar en Chile durante septiembre de este año con su gira mundial “LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY”.

Hace una semana, DG Medios confirmó el regreso de la popular banda surcoreana al país, después de tres años de su último concierto en el Teatro Caupolicán de Santiago en 2023.

Durante esta jornada, la productora reveló los últimos detalles del esperado concierto de Winter, Karina, Giselle y Ningning, que se realizará el domingo 6 de septiembre en el Movistar Arena.

Además, informaron que la venta de entradas será a través de Punto Ticket durante el mes de mayo.

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¿Cuándo comienza la preventa y la venta general?

La preventa de entradas comenzará el miércoles 6 de mayo a las 14:00 horas en Punto Ticket y será exclusiva para quienes sean clientes Entel o paguen con tarjetas Banco Santander .

a las en Punto Ticket y será exclusiva para quienes sean clientes o paguen con tarjetas . En el caso de la venta general, esta iniciará el viernes 8 de mayo a las 14:00 horas.

Revisa el precio de las entradas

Las entradas para el concierto varían desde los $43.988 a los $112.413; sin embargo, los fanáticos pueden acceder a un 20 % de descuento a través de Banco Santander y Entel.

Revisa la lista de ubicaciones y sus precios sin el descuento: