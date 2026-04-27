Dólar cierra en $894, IPSA cae 0,39% y Wall Street cierra mixto con máximos históricos en el S&P 500 y NASDAQ

Este lunes los mercados bursátiles tuvieron una jornada mixta y marcada por la continua incertidumbre por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

El S&P IPSA finalizó la sesión con un leve retroceso del 0,38%, con lo que se ubicó en 11.130,87 puntos. Las acciones más transadas del día tuvieron variaciones mixtas, con algunas que sumaron, como Mall Plaza (+3,33%), SQM-B (+2,39%) y Watts (+2,32%).

Mientras que otras como BCI (-3,87%), Latam (-1,87%), Falabella (-1,66%), Banco de Chile (-1,45%), Cencosud (-1,04%) y Santander (-1,01%) cerraron con pérdidas.

El dólar cotiza por debajo de los $900

Si bien la incertidumbre ha dominado el ánimo de los mercados bursátiles, el dólar se ha fortalecido en las últimas semanas. Este lunes cerró en $894,3, prácticamente sin diferencias respecto al cierre del viernes de la semana pasada.

El analista de mercados de Capitaria, Agustín Vargas, explicó el movimiento de la divisa norteamericana: “El dólar logró sostenerse en la parte alta del rango, en un contexto marcado por la persistente incertidumbre geopolítica tras el fin del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que ha mantenido la demanda por activos refugio”.

“El Dollar Index (DXY) se ubica en torno a los 98 puntos, mostrando estabilidad pero con sesgo de soporte, mientras que el cobre —principal soporte del peso chileno— se mantiene entre los US$5,9 y US$6 por libra, sin lograr traducirse en una apreciación del tipo de cambio”, aseveró.

“De mantenerse este entorno de incertidumbre, el USD/CLP podría extender su movimiento hacia la zona de $900 en el corto plazo. En términos técnicos, el par se mantiene operando entre los 890 y 900 pesos, con un sesgo alcista de corto plazo, mientras no se disipen los riesgos externos”, agregó.

“En paralelo, las bolsas internacionales han mostrado un desempeño mixto, con mayor cautela por parte de los inversionistas, lo que limita el apetito por riesgo y favorece la fortaleza del dólar”, cerró.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Moncada, afirmó: “La proyección de corto plazo depende de tres catalizadores concentrados esta semana: la decisión de la Fed el miércoles, la evolución del estrecho de Ormuz tras la reunión de Trump en sala de situación hoy, y la dinámica del cobre, donde se anticipa menor producción de refinado en China en abril-mayo por mantenciones estacionales, factor que podría restringir oferta y sostener precios”.

“Si el cobre consolida sobre US$6/lb y la distensión geopolítica avanza, el peso tiene espacio para buscar la zona de $880-$885; si la Fed sorprende con sesgo restrictivo, el par podría rebotar hacia $900-$905”, cerró.

Wall Street cierra mixto, pero con máximos históricos en el S&P 500 y NASDAQ

Wall Street cerró mixto esta semana tras el alza del S&P 500, el NASDAQ Composite y la caída del Dow Jones, tras la incertidumbre por llegar a un acuerdo de paz en Medio Oriente.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, avanzó 0,12% hasta las 7.173,91 unidades, siendo este el máximo histórico para el selectivo.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, también alcanzó máximos históricos tras subir 0,20% y ubicarse en 24.887,10 puntos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, no pudo seguir la tendencia de los otros índices y cayó 0,13% hasta las 49.167,79 unidades, aún lejos de su máximo histórico de 50.188,14 puntos.

En Europa, los principales índices bursátiles retrocedieron, con el DAX alemán (-0,19%), el CAC 40 francés (-0,19%) y el FTSE 100 inglés (-0,56%).

Por su parte, los mercados asiáticos cerraron mixtos, con el avance del Nikkei 225 japonés (+1,38%) y el CSI 300 chino (+0,03%). Mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,20%.

Petróleo sigue al alza y apunta a los US$ 110

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz mantienen la tendencia al alza de los precios del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI) se fijó en US$ 96.46 este lunes, con un avance del 2,18%. Mientras que el barril de Brent tuvo un alza de 2,74%, ubicándose en US$ 108,07.