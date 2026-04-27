Tres cargos federales contra el acusado de intentar asesinar a Trump: Magnicidio y armas de fuego, con cadena perpetua en el horizonte

(EFE) – La justicia federal formalizó este lunes tres cargos contra Cole Allen por el ataque del sábado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: dos delitos por uso de armas de fuego y uno por intento de magnicidio, este último sancionable con cadena perpetua.

En una breve audiencia ante el juez Matthew J. Sharbaugh, el acusado escuchó la lectura de los cargos y quedó a la espera de una nueva comparecencia el 30 de abril para definir si permanece detenido sin fianza.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, declaró en rueda de prensa que “esto fue un intento de asesinato del presidente de EE.UU., en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete”. Pirro añadió que la investigación no descarta imputar cargos adicionales.

La defensa del operativo de seguridad

El fiscal interino federal, Todd Blanche, respaldó la actuación policial en el hotel Hilton. “Los agentes de las fuerzas del orden no fallaron; hicieron exactamente lo que estaban entrenados para hacer”, afirmó. Trump, la primera dama y los invitados fueron evacuados tras los disparos. Allen viajó desde Los Ángeles en tren y fue interceptado en el lugar del evento.