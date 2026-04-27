CNN Chile estrena nuevo sitio web: La calidad de siempre, con una nueva imagen

CNN Chile sigue innovando. El destacado medio informativo nacional realizó una actualización de su sitio web con el que busca entregar de mejor manera a sus usarios las informaciones del día a día.
Conservando la calidad y rigurosidad de siempre, CNN Chile busca adaptarse a las nuevas teconologías y llegar de una mejor manera a sus televidentes y lectores.
De esta manera, el canal de cable busca seguir reforzando su variada oferta informativa, esta vez a través de sus plataformas digitales. Y también vincular su imagen con su sitio madre, CNN Internacional.
Actualmente, CNN Chile cuenta con presencia en las principales plataformas de redes sociales existentes, como lo son Intsagram, Tik-Tok, X, Facebook, LinkedIn y WhatsApp.
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