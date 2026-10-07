Embajador Judd condiciona apoyo de Estados Unidos a Chile por el estrecho de Magallanes: “Tendrán que trabajar con nosotros”

En su intervención en el Día del Comercio Global de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió este miércoles a la polémica del estrecho de Magallanes tras los dichos de militares argentinos que aseguraron que pertenecería al territorio transandino.

Judd enfatizó que para Estados Unidos la soberanía siempre será una prioridad fundamental, argumentando que la relación bilateral entre ambos países “va más allá de lo comercial”.

“Cuando miramos la soberanía, siempre vamos a estar muy preocupados por la soberanía. Porque tenemos una relación con Chile que va más allá de lo comercial“, señaló.

En esa línea, sostuvo que el respaldo de Estados Unidos a Chile en áreas críticas, al igual que la relación vigente, dependerá del trabajo conjunto entre las dos naciones.

“Si quieren que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que les ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes… si quieren todas esas cosas, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los asuntos que son importantes para nosotros“, expuso.

Las declaraciones del diplomático generaron reacciones de inmediato. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a las palabras de Judd y reiteró que el estrecho de Magallanes “es y será siempre chileno”.

Asimismo, aseguró que “nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía; así lo hemos venido haciendo por 200 años”.

En su intervención, Judd también defendió la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y afirmó que la relación entre Estados Unidos y el país “es extremadamente más fuerte en muchas áreas distintas” en comparación con la de China.

“Comercien con China, eso no es un problema. Pero si se mira la relación en su conjunto, esta es extremadamente fuerte en muchas áreas distintas. Miren la cooperación de militar a militar que tenemos. Miren la cooperación en seguridad que tenemos entre el FBI y la PDI. Miren toda la cooperación que existe”, planteó.

“Así que cuando miramos todas las distintas facetas de nuestra relación, va mucho más allá de un vínculo meramente comercial. Pasa a ser una relación de seguridad, una relación de creación de empleo; va mucho más allá de una sola área. Mucho más que eso”, añadió.