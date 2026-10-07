Embajador Judd asegura que sus declaraciones por el estrecho de Magallanes “fueron sacadas de contexto”: “En ningún momento condicioné la soberanía de Chile”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, salió al paso de las críticas a sus declaraciones por el estrecho de Magallanes y aseguró que estas “fueron sacadas de contexto”.

A través de una declaración, Judd afirmó que disfruta “de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado“.

En esa línea, aclaró que sus “palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile“.

Además, agradeció al ministro de Defensa, Fernando Barros, quien pidió anteriormente considerar el contexto en el que el embajador estadounidense se refirió a la polémica del estrecho de Magallanes.

“Agradezco al ministro Barros y a todos aquellos que han reconocido dicho contexto, así como mi larga trayectoria de apoyo a la soberanía de Chile”, sostuvo.

Por último, precisó que su presentación en el Día del Comercio Global de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) “fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos”.

Cabe recordar que durante esta jornada, el embajador fue criticado por la oposición tras su intervención en la actividad en la que expresó: “Si quieren un país que les ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes (…) entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los asuntos que son importantes para nosotros”.