Embajador de EE.UU. valora “conversación franca” con Jeannette Jara: “Es clave mantener un diálogo abierto”, afirmó

Por CNN Chile

03.12.2025 / 16:08

El encuentro, celebrado en la residencia del diplomático en Las Condes, refleja el interés de Washington por mantener canales abiertos con todas las fuerzas políticas en la recta final de la campaña presidencial chilena.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió este miércoles con la candidata presidencial Jeannette Jara en su residencia en Las Condes.

Tras un encuentro de aproximadamente 45 minutos, el diplomático publicó una declaración en redes sociales donde valoró la “conversación franca y respetuosa” sostenida con la aspirante oficialista a La Moneda.

Un diálogo estratégico en temas clave

Según reportó 24 Horas, en su mensaje, Judd subrayó la importancia de que Estados Unidos mantenga una comunicación fluida con el espectro político chileno.

El embajador afirmó que “es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile” para fortalecer la cooperación bilateral en áreas que definió como prioritarias: crecimiento económico, seguridad, innovación y generación de oportunidades.

