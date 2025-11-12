País la granja

Emanación de gas afectó a colegios en La Granja: Evacuaron a cerca de 2 mil estudiantes

Por CNN Chile

12.11.2025 / 13:06

{alt}

Bomberos informó que cerca de 30 alumnos quedaron con distintos grados de afectación respiratoria aguda.

Durante este miércoles se registró una emanación de gas que afectó a los colegios Los Pensamientos y Alma Mater, ubicados en la comuna de La Granja (Región Metropolitana).

La situación obligó a la evacuación de ambos establecimientos educacionales, con aproximadamente 2 mil alumnos.

Bomberos informó que habría cerca de 30 estudiantes que tendrían distintos grados de afectación respiratoria aguda.

Los afectados fueron tratados en el lugar y derivados a distintos recintos asistenciales.

Debido a la emergencia, SAMU y ambulancias municipales llegaron hasta los colegios para atender a las comunidades educativas.

Bomberos de La Granja trabajan en el lugar con el apoyo del equipo Hazmat del Cuerpo de bomberos de Ñuñoa.

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

País Trabajadora fue despedida por revisar conversaciones de WhatsApp de su jefa: Justicia falló a favor de la trabajadora y deberá ser indemnizada
LATAM cifra en 20 mil los pasajeros afectados por huelga de pilotos: Asegura que "casi la totalidad" ha sido solucionado
Trump solicita al presidente de Israel que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción: “Les pido que lo perdonen completamente”
La Roja cambia de horario para su amistoso frente a Rusia: Revisa la nueva programación
Emanación de gas afectó a colegios en La Granja: Evacuaron a cerca de 2 mil estudiantes
Condenan a exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción