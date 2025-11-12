Emanación de gas afectó a colegios en La Granja: Evacuaron a cerca de 2 mil estudiantes

Bomberos informó que cerca de 30 alumnos quedaron con distintos grados de afectación respiratoria aguda.

Durante este miércoles se registró una emanación de gas que afectó a los colegios Los Pensamientos y Alma Mater, ubicados en la comuna de La Granja (Región Metropolitana).

La situación obligó a la evacuación de ambos establecimientos educacionales, con aproximadamente 2 mil alumnos.

Bomberos informó que habría cerca de 30 estudiantes que tendrían distintos grados de afectación respiratoria aguda.

Los afectados fueron tratados en el lugar y derivados a distintos recintos asistenciales.

Debido a la emergencia, SAMU y ambulancias municipales llegaron hasta los colegios para atender a las comunidades educativas.

Bomberos de La Granja trabajan en el lugar con el apoyo del equipo Hazmat del Cuerpo de bomberos de Ñuñoa.