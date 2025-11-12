Emanación de gas afectó a colegios en La Granja: Evacuaron a cerca de 2 mil estudiantes

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Bomberos informó que cerca de 30 alumnos quedaron con distintos grados de afectación respiratoria aguda.
Durante este miércoles se registró una emanación de gas que afectó a los colegios Los Pensamientos y Alma Mater, ubicados en la comuna de La Granja (Región Metropolitana).
La situación obligó a la evacuación de ambos establecimientos educacionales, con aproximadamente 2 mil alumnos.
Bomberos informó que habría cerca de 30 estudiantes que tendrían distintos grados de afectación respiratoria aguda.
Los afectados fueron tratados en el lugar y derivados a distintos recintos asistenciales.
Debido a la emergencia, SAMU y ambulancias municipales llegaron hasta los colegios para atender a las comunidades educativas.
Bomberos de La Granja trabajan en el lugar con el apoyo del equipo Hazmat del Cuerpo de bomberos de Ñuñoa.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.