Elizalde descarta telefonazo de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”

22.11.2025 / 12:52

El ministro del Interior afirmó que lo señalado en un reportaje "no es efectivo" y que como Gobierno son "respetuosos de las atribuciones fiscalizadoras" de la Cámara. Esto, mientras el foco se pone sobre el ministro de la Corte Suprema y la "trama bielorrusa".

Este sábado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la información de un reportaje sobre una llamada telefónica que le habría hecho el senador Pedro Araya (PPD), con el fin de abordar la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

El tema de fondo, asegura Reportea, era un intento de impedir el avance de una acusación en el que el parlamentario habría defendido las credenciales de Simpertigue. Araya, en tanto, desmintió haber realizado una llamada de este tipo afirmando que sus recientes conversaciones tuvieron que ver con temas de la Región de Antofagasta.

Qué hay detrás de la acusación contra el juez de la Suprema: Simpertigue resolvió dos recursos a favor del consorcio chileno bioelorruso Belaz Movitec (CBM) en causas contra Codelco, lo que obligó a la empresa estatal a pagar más de $17 mil millones. De ahí el nombre de esta arista como “trama bielorrusa”.

Por su parte, el ministro Elizalde aseguró que la información del mencionado medio “no es efectiva” y que ya había sido desmentida por el propio Araya. “Él no me ha llamado para tratar este tema”, agregó el secretario de Estado.

“Nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados y eventualmente si una acusación es aprobada por el Senado, también somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene el Senado como jurado”, expresó.

