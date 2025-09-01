Ministro Elizalde rechaza acusación de intervencionismo electoral en campaña de Kast

"Qué absurdo, en esto hay que ser bien rigurosos", dijo el ministro sobre el requerimiento que presentarán diputados del PSC ante la Contraloría sobre supuesta falta de prescindencia en ministros del Gobierno.

A las 10:30 horas de este lunes estaba programado que parlamentarios del Partido Social Cristiano (PSC) presentaran ante la Contraloría General de la República (CGR) un requerimiento para que se pronuncie por eventual intervencionismo electoral y falta de prescindencia de ministros en la campaña presidencial de José Antonio Kast.

Esto, debido a las declaraciones que miembros del Ejecutivo han señalado sobre las propuestas en materia previsional del republicano, como el “Chao Préstamo”.

Sobre el requerimiento, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo en Radio Cooperativa: “Pero mire qué absurdo, en esto hay que ser bien rigurosos”.

“El intervencionismo nosotros no lo aceptamos. De hecho, hay un instructivo que firmé como ministro del Interior que implica cumplir de manera irrestricta todos los dictámenes de la Contraloría y la normativa legal vigente. Esto implica que no se pueden destinar recursos públicos a campañas ni se puede destinar horarios de trabajo a campaña”, añadió.

Recalcó que “la libertad de expresión es consustancial a la democracia y cuando el gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, a veces basada en fake news, lo que corresponde es que las autoridades precisemos los hechos y, por tanto, contestemos esas críticas”.

El Gobierno “hizo un esfuerzo para aprobar una reforma, y, por tanto, lo que corresponde es que el Gobierno explique el sentido de esa reforma y la defienda“, subrayó Elizalde.

“Cuando se es preso de ideologismos se hacen planteamientos que representan una amenaza a conquistas importantes”, sentenció.