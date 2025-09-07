Elisa Loncon defiende su legado en la Convención: “No se le puede llamar ‘octubrista’ a un luchador social”

La expresidenta de la Convención Constitucional aseguró que su legado no es el resultado del plebiscito, sino la defensa de los derechos sociales: “Nuestra carga es nuestra lucha”.

La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, respondió a las críticas que aún persiguen a los exconvencionales tras el fracaso del plebiscito de 2022, donde la propuesta de nueva Constitución fue rechazada.

En el marco de su candidatura al Senado por la región de La Araucanía, Loncon reafirmó en una entrevista con Radio Biobío que su “carga” no es el resultado del proceso, sino la lucha por los derechos sociales.

“No le puede llamar ‘octubrista’ a un luchador social”

En ese marco, cuestionó las etiquetas impuestas desde algunos sectores políticos, apuntando directamente a la narrativa que, según afirma, fue impuesto para deslegitimar el trabajo de la Convención.

“Hay parte del estigma que instaló el discurso manipulado por la derecha. No le puede llamar ‘octubrista’ a un luchador social y ese concepto de ‘octubrista’ lo instalaron muy bien”, aseveró.

La académica y activista mapuche explicó que el objetivo de la Convención no fue refundar el país, sino garantizar derechos fundamentales:

“Detrás de ese concepto hay una lucha por derechos sociales, una lucha por el agua, por los derechos de las mujeres. Y si no luchamos, se pierden los derechos”.

La también candidata independiente, apoyada por el Partido Comunista, defendió la legitimidad de su trabajo como exconvencional y aseguró que su motivación siempre estuvo vinculada a la representación de sectores históricamente marginados:

“Nuestra carga es nuestra lucha, los derechos por los cuales nosotros nos movilizamos, por qué nos presentamos y fuimos electos democráticamente. Nosotros no estuvimos ahí por un personalismo, fuimos electos democráticamente y establecimos acuerdo”.

En tanto, pese a las críticas, Loncon insistió en que los cambios sociales y constitucionales requieren perseverancia y trabajo en conjunto: “Tenemos que insistir porque todo se conquista en la medida que nosotros perduremos en demandas justas. Por supuesto, en diálogo institucional directo, en ese camino de acuerdo. Yo llamo al camino del acuerdo, al respeto del otro para avanzar”.