Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.

Los resultados de las Elecciones Presidenciales 2025 en el extranjero comenzaron a conocerse este domingo 16 de noviembre, a medida que las mesas de votación instaladas fuera de Chile iniciaron el cierre de sus procesos según la zona horaria de cada país.

A diferencia del territorio nacional, donde las mesas cierran a las 18:00 horas, el escrutinio internacional se desarrolla de forma escalonada alrededor del mundo.

Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.

Con el avance del conteo, los primeros datos comienzan a consolidarse en distintos continentes, especialmente en Oceanía, Asia y Europa, donde el proceso electoral se adelanta varias horas respecto de Chile.

Los resultados oficiales se irán actualizando permanentemente a medida que el Servicio Electoral (Servel) publique nueva información. A continuación, puedes revisar en tiempo real cómo evoluciona la votación presidencial en el extranjero.

Revisa los resultados en el extranjero país por país