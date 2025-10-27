Demócratas evita comprometer apoyo a Johannes Kaiser en eventual segunda vuelta: “Si uno se pusiera en esos escenarios, pierde”

La presidenta de Demócratas y senadora de la República, Ximena Rincón, reafirmó en CNN Chile Radio su convicción de que Evelyn Matthei pasará a la segunda vuelta. Además, criticó el rol del Presidente Gabriel Boric en la contienda, acusándolo de buscar la polarización en favor de sus intereses políticos, y alertó sobre la "sobreestimación" de ingresos en el Presupuesto 2026.

La presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, abordó en CNN Chile Radio el escenario de la carrera presidencial a pocos días de la elección. La parlamentaria reafirmó su convicción de que Evelyn Matthei, la candidata a la que su partido apoya, logrará pasar a la segunda vuelta.

En ese contexto y ante la consulta directa, evitó responder si apoyaría a Johannes Kaiser ante un eventual balotaje, bajo el argumento de que enfocarse en ese escenario es partir con una desventaja.

La senadora puso en duda la precisión de las encuestas actuales con base en lo que percibe como un “voto silencioso” en terreno, el que, a su juicio, jugaría a favor de la exalcaldesa de Providencia. Matthei, según diversos sondeos, se encuentra en un tercer lugar por debajo de José Antonio Kast y Jeannette Jara. Sin embargo, Rincón afirmó con vehemencia: “Yo creo que vamos a pasar a segunda vuelta, lo dicho hasta el cansancio, es lo que siento en la calle”.

#CNNChileRadio | Ximena Rincón, senadora y presidenta del Partido Demócratas: “Yo logro ver en la calle lo que se ven en las encuestas. Yo creo que estaremos en la papeleta de segunda vuelta con Evelyn Matthei”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/KctOuiz6ru — CNN Chile (@CNNChile) October 27, 2025

¿Por qué Rincón esquivó apoyar a Johannes Kaiser?

Consultada sobre la irrupción y ascenso de Johannes Kaiser en las últimas encuestas —quien ha logrado arrebatar votantes de centro y parte del sector que apoya a Kast— la senadora de Demócratas reconoció el alza, pero desestimó que la ciudadanía apueste por un escenario de extrema polarización.

“Esta ciudadanía que quiere acuerdos, que no quiere la polarización, no va a querer enfrentar por ningún motivo el voto Jara-Kaiser. O sea, ya es como repetir un déjà vu pasado”, sentenció Rincón. Ante la pregunta directa sobre si votaría por el diputado, la senadora apeló a su enfoque en la victoria de Matthei, evitando el compromiso.

“Yo voy a votar por Evelyn Matthei porque estoy segura que va a estar en la papeleta”, indicó. Posteriormente, al ser confrontada con la posibilidad de que el escenario que espera no ocurra, Rincón fue categórica: “Es que como no me pongo en esos escenarios, y lo he dicho, si uno se pusiera en esos escenarios, pierde, parte perdiendo”.

Su convicción se centra en que Matthei “es lo que le hace mejor al país, porque es la que aúna más voluntades, porque congrega no solo a los mejores equipos, sino a las mejores propuestas”.

La estrategia de Boric y la “patada” del Presupuesto

En el plano político, Rincón también tuvo palabras para el rol del Presidente Boric en la campaña, señalando que sus intervenciones no buscan fortalecer a la candidata oficialista.

“El Presidente Boric definió hace ya un buen rato que va a volver a dar la pelea por regresar a La Moneda, que el mejor escenario para él es tener al contrincante más duro gobernando, y todos los gestos que hace no son para apoyar a la candidata del Partido Comunista de su sector, sino que son para relevar al candidato más extremo y que a él más le conviene”, sentenció la senadora.

Finalmente, en materia económica, la presidenta de Demócratas lanzó una dura crítica al proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que actualmente se tramita en el Congreso, donde ella preside la comisión mixta.

Rincón denunció una supuesta “sobreestimación” de los ingresos y alertó que la cifra de gastos “no calza”, con recortes en áreas sensibles como seguridad, programas sociales y salud.

“El tema es mayúsculo, y a mí me encantaría que la ciudadanía entienda que este gobierno le está dejando y le está chuteando el problema al que venga, cualquiera sea el que gane”, afirmó la parlamentaria, explicando que la falta de provisiones de gastos de reajuste del sector público e infraestructura se sienten ya como un problema para el próximo gobierno.