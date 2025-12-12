Elecciones 2025: Rachas de viento, jornada fresca y posibles lluvias en Santiago este 14 de diciembre

Según explicó el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, se proyectan eventuales chubascos en algunas comunas de la Región Metropolitana y un marcado descenso en las temperaturas, anticipando “una jornada más fresca y húmeda” para este domingo 14 de diciembre.

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial y una pregunta común comienza a surgir: ¿cómo estará el pronóstico del tiempo en la Región Metropolitana?

Según explicó el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, para este viernes 12 de diciembre “las temperaturas retomarán un leve ascenso y podrían acercarse nuevamente a los 28° C. Sin embargo, el fin de semana volverá a estar condicionado por un cambio significativo en la configuración del tiempo”.

Este cambio detalló que se debe a un sistema frontal en altura “que dominará la atmósfera, reforzando la inestabilidad e incrementando las probabilidades de precipitaciones tanto en sectores cordilleranos como en áreas más bajas de la cuenca de Santiago”.

En esa línea agregó: “Este cambio se volverá más evidente durante la jornada del domingo 14, día de elecciones presidenciales en todo Chile, instancia en la que se prevé un gran movimiento de personas en la Región Metropolitana”.

Pronóstico para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Para el sábado se espera una mañana con escasa nubosidad sobre la capital, aunque “las condiciones atmosféricas irán tornándose hacia un escenario más inestable con el avance de la jornada”.

Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, en sectores de la precordillera central, especialmente en San José de Maipo, “podrían registrarse chubascos durante la tarde y noche, asociados a la influencia de un sistema frontal en altura”.

También se prevén rachas de viento en distintos puntos de la Región Metropolitana, acompañadas de eventuales chubascos aislados concentrados principalmente en el interior de la cordillera central.

Durante la noche, la nubosidad aumentará en toda la región, “configurando un cielo mayormente cubierto para el amanecer del domingo, coincidiendo con el inicio de la jornada electoral”.

¿Cómo estará el tiempo el domingo 14 de diciembre?

Pese a que las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera y precordillera, “existe la posibilidad de que algunos chubascos se extiendan hacia el valle de Santiago”.

“Según los escenarios actuales, las precipitaciones se intensificarían desde el mediodía en zonas como San José de Maipo y sectores altos del oriente de la capital, mientras que en Santiago centro y comunas del valle la mayor probabilidad se concentraría a partir de las 15:00 horas”, detalló Hernández.

Además, se espera un descenso marcado en las temperaturas, que rondarían los 20° C en distintas áreas de la Región Metropolitana, “configurando una jornada más fresca y húmeda para el proceso electoral”.