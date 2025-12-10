Elecciones 2025: ¿Quiénes tienen atención preferencial en esta segunda vuelta presidencial?

Durante el proceso de votación de este domingo 14 de diciembre, las personas que cumplan con los criterios establecidos por el Servel tendrán atención preferente al momento de sufragar.

Este domingo 14 de diciembre se disputará la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Durante este proceso electoral existe atención preferencial al momento de sufragar en los locales de votación. Según establece el Servicio Electoral (Servel), esta medida está dirigida a mujeres embarazadas, adultos mayores de 70 años, personas con movilidad reducida y personas calificadas como cuidadoras.

¡Este 14 de diciembre todos participamos! Ese día también habrá disponibles plantillas de votación ranuradas o con sistema braille para quienes lo requieran ✅​

​

— Servicio Electoral (@ServelChile) December 9, 2025

De hecho, el Servel tiene disponible un protocolo de Buen Trato para resguardar los derechos de las personas. Entre sus medidas destacan:

Al llegar una persona con discapacidad visual, múltiple y/o sordoceguera a su mesa de votación, un vocal debe entregar la información correspondiente al voto asistido y al uso de plantillas en braille. Asimismo, tanto a estas personas como a quienes tienen discapacidad física se les deben proporcionar apoyos y ajustes razonables para que puedan votar en igualdad de condiciones.

Podrán ingresar a la cámara secreta con perros de asistencia o con un acompañante, en caso de requerirlo.

El vocal de mesa debe entregar cada voto correctamente ubicado dentro de la plantilla, y el presidente de la mesa debe ofrecer apoyo para doblar los votos e ingresarlos en la urna. También debe brindar orientación y ayuda para que la persona pueda retirarse del recinto sin dificultades.

Protocolo de Buen trato – Elecciones