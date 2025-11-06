Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región de La Araucanía

La carrera parlamentaria en la Región de La Araucanía se prevé bastante competitiva, con candidatos de amplia trayectoria, como el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien se medirá con el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

En el marco de las elecciones parlamentarias, la Región de La Araucanía es una de las seis circunscripciones que deberá renovar a sus senadores.

Las candidaturas son diversas, y algunos aspirantes cuentan con una amplia trayectoria política, como el timonel de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien es parte del pacto Unidad por Chile. En esta misma lista también figura la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, una apuesta independiente con cupo del Partido Comunista (PC).

En la oposición también destacan diputados con experiencia en el trabajo legislativo, entre ellos Henry Leal, Jorge Rathgeb y Miguel Becker, quienes buscan llegar a la Cámara Alta. Dentro del mismo sector, se medirán con la lista Cambio por Chile, que presenta como cartas al exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y a Vanessa Kaiser, hermana del abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario.

Estos son los candidatos por la 11ª circunscripción senatorial:

A. partido ecologista verde

11 .Aucán Huilcamán Paillama

12. Jal Yjade Évila

C. Unidad por Chile

13.Francisco Huenchumilla Jaramillo – Demócrata Cristiano

14.Elisa Loncon Antileo – Independiente Comunista de Chile

15.Ricardo Celis Araya – Independiente Por la Democracia

16.Eugenio Tuma Zedán – Independiente Liberal de Chile

17.Ronald Kliebs Yáñez – Socialista de Chile

18.Cristian Epuín Brevis – Radical de Chile

I. Partido de la Gente

19.Viviana Manríquez Mora

20.Juan Francisco Madariaga Méndez

21.Pamela Correa Quezada

22.Marisel Pedreros Venegas

J. Chile Grande y Unido

23.Henry Leal Bizama – Unión Demócrata Independiente

24.Jorge Andrés Luchsinger Mackay – Independiente Unión Demócrata Independiente

25.Carola Elgueta Fernández – Independiente Demócratas Chile

26.Patricia Lagos Meier – Independiente Demócratas Chile

27.Jorge Rathgeb Schifferli – Renovación Nacional

28.Miguel Becker Alvear – Renovación Nacional

K. Cambio por Chile

29.Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen – Nacional Libertario

30.César Vargas Zurita – Nacional Libertario

31.Anita de Arzumendi Cifuentes – Social Cristiano

32.Pablo Becker Vásquez – Social Cristiano

33.Ruth Hurtado Olave – Republicano de Chile

34.Rodolfo Carter Fernández – Independiente Republicano de Chile

Candidatura independiente

35.Rosa Elizabeth Catrileo Arias