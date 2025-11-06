Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región de La Araucanía
La carrera parlamentaria en la Región de La Araucanía se prevé bastante competitiva, con candidatos de amplia trayectoria, como el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien se medirá con el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.
En el marco de las elecciones parlamentarias, la Región de La Araucanía es una de las seis circunscripciones que deberá renovar a sus senadores.
Las candidaturas son diversas, y algunos aspirantes cuentan con una amplia trayectoria política, como el timonel de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, quien es parte del pacto Unidad por Chile. En esta misma lista también figura la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, una apuesta independiente con cupo del Partido Comunista (PC).
En la oposición también destacan diputados con experiencia en el trabajo legislativo, entre ellos Henry Leal, Jorge Rathgeb y Miguel Becker, quienes buscan llegar a la Cámara Alta. Dentro del mismo sector, se medirán con la lista Cambio por Chile, que presenta como cartas al exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y a Vanessa Kaiser, hermana del abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario.
Estos son los candidatos por la 11ª circunscripción senatorial:
A. partido ecologista verde
11 .Aucán Huilcamán Paillama
12. Jal Yjade Évila
C. Unidad por Chile
13.Francisco Huenchumilla Jaramillo – Demócrata Cristiano
14.Elisa Loncon Antileo – Independiente Comunista de Chile
15.Ricardo Celis Araya – Independiente Por la Democracia
16.Eugenio Tuma Zedán – Independiente Liberal de Chile
17.Ronald Kliebs Yáñez – Socialista de Chile
18.Cristian Epuín Brevis – Radical de Chile
I. Partido de la Gente
19.Viviana Manríquez Mora
20.Juan Francisco Madariaga Méndez
21.Pamela Correa Quezada
22.Marisel Pedreros Venegas
J. Chile Grande y Unido
23.Henry Leal Bizama – Unión Demócrata Independiente
24.Jorge Andrés Luchsinger Mackay – Independiente Unión Demócrata Independiente
25.Carola Elgueta Fernández – Independiente Demócratas Chile
26.Patricia Lagos Meier – Independiente Demócratas Chile
27.Jorge Rathgeb Schifferli – Renovación Nacional
28.Miguel Becker Alvear – Renovación Nacional
K. Cambio por Chile
29.Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen – Nacional Libertario
30.César Vargas Zurita – Nacional Libertario
31.Anita de Arzumendi Cifuentes – Social Cristiano
32.Pablo Becker Vásquez – Social Cristiano
33.Ruth Hurtado Olave – Republicano de Chile
34.Rodolfo Carter Fernández – Independiente Republicano de Chile
Candidatura independiente
35.Rosa Elizabeth Catrileo Arias
