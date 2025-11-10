Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región de Atacama
La batalla senatorial en la Región de Atacama se anticipa reñida: Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN) buscan la reelección, enfrentándose a nuevos rostros que aspiran a llegar por primera vez al Senado.
En el marco de las elecciones parlamentarias, a la Región de Atacama le corresponde renovar sus senadores. A pesar de contar con solo dos cupos, se trata de una circunscripción en disputa entre el oficialismo y la oposición.
A días de los comicios, la senadora Yasna Provoste (DC), quien busca la reelección, emplazó al diputado Daniel Manouchehri (PS) luego de sus declaraciones en el contexto de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Antonio Ulloa.
En ese sentido, la parlamentaria instó al diputado a investigar con el mismo ímpetu a la Municipalidad de Copiapó, encabezada por Maglio Cicardini, padre de la diputada y pareja de Manouchehri, Daniella Cicardini, quien comparte lista con Provoste en el pacto Unidad por Chile.
En la otra vereda, el militante de Renovación Nacional (RN) Rafael Prohens, quien compite en la lista Chile Grande y Unido, busca también un nuevo periodo en la Cámara Alta. En este balotaje enfrenta a su excompañera de militancia, Sofía Cid, quien aspira a dar el salto de diputada a senadora con un cupo del Partido Republicano.
Estos son los aspirantes al Senado:
C. Unidad por Chile
11. Yasna Provoste Campillay — Demócrata Cristiano
12. Daniella Cicardini Milla — Socialista de Chile
D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
13. Arturo Fernández Díaz — Independiente (Igualdad)
14. Marina Cáceres Carvajal — Igualdad
I. Partido de la Gente
15. Sebastián Vicente Carmona Orquera — Partido de la Gente
J. Chile Grande y Unido
16. Rafael Prohens Espinosa — Renovación Nacional
17. Giovanni Calderón Bassi — Independiente (Evolución Política)
18. Nicolás Noman Garrido — Unión Demócrata Independiente
K. Cambio por Chile
19. Sofía Cid Versalovic — Republicano de Chile
20. Ulises Carabantes Ahumada — Republicano de Chile
21. Milka del Canto Urrelo — Independiente (Social Cristiano)