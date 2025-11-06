Elecciones 2025: Qué proponen los ocho candidatos en seguridad, vivienda, educación y migración

Este 16 de noviembre la ciudadanía deberá escoger al próximo Presidente de la República. En la papeleta figuran ocho candidatos a La Moneda. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de seguridad, migración y vivienda? Revisa en CNN Chile todos los detalles.

Las elecciones presidenciales se disputarán este domingo 16 de noviembre, con ocho candidaturas que aspiran a llegar a La Moneda. Para algunos, será su primera carrera presidencial, como en el caso de Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Harold Mayne-Nicholls (independiente). En tanto, para otros no es la primera vez que se miden en una contienda de este tipo; entre los más experimentados destaca Marco Antonio Enríquez-Ominami.

Los expertos han calificado estos comicios como una “primaria entre las derechas”, donde, previo a la veda electoral, la exministra del Trabajo se proyectaba en segunda vuelta junto a José Antonio Kast, mientras que el tercer lugar aparecía en disputa. En el último tramo, el diputado Kaiser registró un ascenso importante en los sondeos.

Revisa en Nodo Electoral de Unholster la trayectoria electoral de los ocho candidatos.

Propuestas de los candidatos presidenciales

Los ocho abanderados han publicado sus respectivos programas en el Servicio Electoral (Servel) y han difundido sus propuestas en diversas giras por el país. Para conocer más sobre sus ejes programáticos, CNN Chile elaboró diversas cápsulas explicativas en materias de vivienda, educación, migración, seguridad y salud mental.

Propuestas sobre en vivienda

Propuestas sobre educación

Propuestas sobre migración

Propuestas sobre seguridad

Propuestas sobre salud mental

Programa Jeannette Jara

Bases programáticas – José Antonio Kast

Programa – Johannes Kaiser

Programa – Evelyn Matthei

Programa – Franco Parisi

Lineamientos – Harold Mayne-Nicholls

Programa – MEO

Programa – Eduardo Artés