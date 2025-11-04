Elecciones 2025: ¿Puedo votar en las presidenciales si soy extranjero en Chile?

De acuerdo con el Servel, el padrón electoral está compuesto por 15.791.056 votantes habilitados, de los cuales 886.190 corresponden a personas extranjeras.

¿Si soy extranjero puedo votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre? El padrón electoral fue publicado el 17 de septiembre. Por tanto, si no apareces en la nómina, ya no es posible realizar nuevas incorporaciones.

Según dio a conocer el Servicio Electoral de Chile (Servel), el padrón contempla un total de 15.791.056 electores habilitados para sufragar.

En cuanto a los extranjeros, la cifra asciende a 886.190 personas. Las nacionalidades con mayor número de electores son las siguientes:

Venezuela: 237.889

Perú: 193.883

Colombia: 103.239

Cambios en la normativa

La Ley N° 21.773 modificó la Constitución y establece que los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 de la misma Constitución, podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley.

Para estos efectos, los extranjeros solo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Durante el período de avecindamiento, no deberán registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier período de doce meses.

Cabe destacar que esta modificación comenzará a regir a partir del año 2026, por lo tanto, no es aplicable para las elecciones de 2025.