Elecciones 2025: PDG anunciará el lunes 1 de diciembre los resultados de su consulta digital

El proceso de votación digital comenzará este domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas. La militancia del PDG tendrá tres opciones para definir su postura ante el balotaje del 14 de diciembre: Jara, Kast o voto nulo.

El Partido de la Gente (PDG) anunció hace algunos días que realizaría una consulta digital para definir su postura de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

El proceso estaba programado entre las 10:00 y las 13:00 horas; sin embargo, la colectividad informó que hubo modificaciones en los horarios.

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, aclaró que la votación comenzará a las 15:00 horas y finalizará a las 18:00 horas.

“Los presidentes regionales, que son de votación en cada región, procederán a verificar cada uno de los votos con el padrón electoral del partido”, señaló en La Tercera.

Vattuone agregó que el proceso de revisión culminará a las 21:00 horas. Tras ello, la directiva del PDG emitirá una declaración pública el lunes 1 de diciembre para dar a conocer los resultados.

Cabe destacar que solo los militantes de la colectividad podrán participar en esta instancia, donde tendrán tres opciones para el balotaje: Jara, Kast o voto nulo. Esta última alternativa ha sido impulsada por la diputada Pamela Jiles a través de redes sociales.

¿Por qué es importante la decisión del PDG?

El excandidato presidencial Franco Parisi obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, con 2.552.649 votos (19,7%). Mantuvo su preferencia en cuatro regiones del norte del país y superó al abanderado del Partido Republicano en varias comunas de la Región Metropolitana. Por lo tanto, su electorado será clave en los resultados de los comicios presidenciales.