Elecciones 2025: PDG anunciará el lunes 1 de diciembre los resultados de su consulta digital

Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.
El proceso de votación digital comenzará este domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas. La militancia del PDG tendrá tres opciones para definir su postura ante el balotaje del 14 de diciembre: Jara, Kast o voto nulo.
El Partido de la Gente (PDG) anunció hace algunos días que realizaría una consulta digital para definir su postura de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.
El proceso estaba programado entre las 10:00 y las 13:00 horas; sin embargo, la colectividad informó que hubo modificaciones en los horarios.
El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, aclaró que la votación comenzará a las 15:00 horas y finalizará a las 18:00 horas.
“Los presidentes regionales, que son de votación en cada región, procederán a verificar cada uno de los votos con el padrón electoral del partido”, señaló en La Tercera.
Vattuone agregó que el proceso de revisión culminará a las 21:00 horas. Tras ello, la directiva del PDG emitirá una declaración pública el lunes 1 de diciembre para dar a conocer los resultados.
Cabe destacar que solo los militantes de la colectividad podrán participar en esta instancia, donde tendrán tres opciones para el balotaje: Jara, Kast o voto nulo. Esta última alternativa ha sido impulsada por la diputada Pamela Jiles a través de redes sociales.
El excandidato presidencial Franco Parisi obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, con 2.552.649 votos (19,7%). Mantuvo su preferencia en cuatro regiones del norte del país y superó al abanderado del Partido Republicano en varias comunas de la Región Metropolitana. Por lo tanto, su electorado será clave en los resultados de los comicios presidenciales.
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.