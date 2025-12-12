Elecciones 2025: Lluvia y rachas de viento sobre 60 km/h marcarán las votaciones en la zona centro sur

Durante la segunda vuelta presidencial de este domingo, se esperan lluvias en La Araucanía y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en sectores de la zona centro sur, según la meteoróloga de Meteored, Reina Campos Caba.

El domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial, donde la ciudadanía deberá escoger al próximo Presidente de la República. Pero surge una pregunta clave: ¿cómo prepararse para participar en el proceso electoral considerando las condiciones meteorológicas?

Se prevé la llegada de un sistema frontal. Según explicó la meteoróloga de Meteored, Reina Campos Caba, “las precipitaciones se intensificarán en la cordillera de Los Andes y la Región de Los Ríos, acompañadas de rachas de viento cercanas a los 50 km/h, y se extenderán hasta la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco, con una probabilidad que supera el 80%”.

De hecho, se proyectan rachas de viento que podrían superar los 70 km/h en la cordillera de Los Andes comprendida entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, mientras que hacia el final de la jornada las lluvias se concentrarán en la precordillera y cordillera de la zona.

Pronóstico para el sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Para el sábado continuará la inestabilidad postfrontal sobre el centro sur del país.

“Desde la mañana y hasta la noche del sábado, la inestabilidad atmosférica dejaría chubascos en las comunas cordilleranas y precordilleranas ubicadas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos”, detalló la meteoróloga de Meteored.

Además, adelantó: “Las rachas de viento volverán a intensificarse en la zona centro sur, con velocidades entre los 50 y 60 km/h en la cordillera de Los Andes. En el litoral, valle y precordillera, las cifras fluctuarán entre los 40 y 50 km/h”.

Para el domingo, en pleno desarrollo de la segunda vuelta presidencial, se esperan lluvias en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

“Las mesas de los lugares de votación se cerrarán bajo la lluvia en las comunas ubicadas en la precordillera y cordillera de Los Andes de ambas regiones, así como en el litoral sur de la Región de Los Ríos”, añadió Campos.

A esto se suman rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en localidades como Pucón, Curarrehue y Coñaripe.