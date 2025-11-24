Elecciones 2025: Encuentro entre Jara y Kast en foro social sobre pobreza y exclusión

Este jueves 27 de noviembre, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara se encontrarán por primera vez en un foro tras las elecciones del 16 de noviembre.

En la recta final de la carrera presidencial, los candidatos se están desplegando en diversos territorios para difundir sus propuestas y, a su vez, han sido invitados a distintos debates.

En medios de comunicación, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha confirmado su participación en dos: Anatel y Archi, mientras que su contendora, Jeannette Jara, a diferencia de la primera vuelta, según informó en CNN Chile su vocero Ricardo Lagos Weber, tiene contemplado participar en siete encuentros.

Fuera de las pantallas, ambas cartas presidenciales volverán a encontrarse tras las elecciones del 16 de noviembre en un foro social, donde las temáticas centrales serán la pobreza y la vulnerabilidad.

La actividad se realizará este jueves 27 de noviembre, desde las 8:30 hasta las 22:00 horas.

La instancia, promovida por la Fundación para la Superación de la Pobreza, Hogar de Cristo, TECHO-Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, será transmitida por Radio Cooperativa.

Así será la organización del foro

En el primer bloque, “Nueva realidad de la pobreza”, intervendrán las directoras ejecutivas de la Fundación para la Superación de la Pobreza y de Hogar de Cristo, Catalina Littin y Liliana Cortés, respectivamente.

En el segundo bloque, denominado “Exclusión y discriminación”, participarán la directora social de TECHO-Chile, Isidora García, y el capellán del Servicio Jesuita al Migrante, el sacerdote jesuita Pablo Walker.

En el tercer bloque, correspondiente a “Oportunidades y trabajo conjunto”, los interrogadores serán Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza; la hermana Karoline Meyer, presidenta del directorio de Fundación Cristo Vive; y Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.