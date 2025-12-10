Elecciones 2025: El factor Franco Parisi en la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta se disputará el próximo 14 de diciembre entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Sin embargo, el excandidato Franco Parisi ha mantenido popularidad en este último tramo, debido a su buen desempeño electoral en la primera vuelta del 16 de noviembre.

Este domingo 14 de diciembre se disputará la segunda vuelta presidencial. Uno de los desafíos que enfrentan Jeannette Jara y José Antonio Kast en esta recta final es captar el electorado del excandidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

La colectividad realizó una consulta interna virtual y resolvió, con un 78% de los votos, optar por la opción “Nulo y Blanco”. En cuanto a preferencias, Kast obtuvo el 20% y Jara apenas un 2%.

Antonio Díaz-Araujo, socio y gerente general de Unholster, explicó en CNN Chile que Parisi mantiene su popularidad en el norte del país. Por ejemplo, en Arica y Parinacota, regiones con una alta población migrante y joven, y en Antofagasta, donde destacó un perfil de votante trabajador minero sin filiación política.

De hecho, señaló que sus votantes son principalmente hombres y mujeres menores de 35 años.

En total, Parisi obtuvo 2.552.649 votos (19,7%), ganando en 64 comunas de Chile. Si se consideran únicamente las regiones del norte, de las 29 comunas existentes en las cuatro regiones, ganó en 26, lo que equivale al 89,6% de esas ciudades.

En estas regiones, sumó un total de 306.758 votos. En comunas como Ollagüe en Antofagasta y Colchane en Tarapacá alcanzó casi el 60% de los sufragios. En otras 9 comunas del norte obtuvo entre el 40% y el 50%, y en 15 de ellas entre el 30% y el 40%.

Incluso, en algunas comunas de la Región Metropolitana, logró superar a Kast.

