Elecciones 2025: Conoce cómo quedaron los candidatos presidenciales en la papeleta
Por CNN Chile
04.11.2025 / 16:54
{"multiple":false,"video":{"key":"bVqyt6","duration":"00:01:22","type":"video","download":""}}
En el marco de las elecciones del 16 de noviembre de 2025, el Servel realizó el sorteo oficial para definir el orden de los candidatos presidenciales en la papeleta electoral. Revisa aquí en qué lugar quedaron los abanderados que competirán por llegar a La Moneda.
Cada vez queda menos para las elecciones del 16 de noviembre, y mientras algunos han seguido de cerca la carrera presidencial, otros recién comienzan a informarse. Sin embargo, es fundamental conocer cómo votar de manera correcta para que tu sufragio sea válido.
El pasado 12 de septiembre, el Servicio Electoral de Chile (Servel) realizó el sorteo para definir el orden de los candidatos en la papeleta presidencial. De esta forma quedó establecido el facsímil oficial que se utilizará en la Elección de Presidente de la República.
Crédito: Servel
Cronograma electoral: domingo 16 de noviembre
De acuerdo con el Servel y la Ley N°18.700, este es el cronograma oficial para la jornada de elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre:
- 07:00 horas: Abren las Oficinas Electorales, las cuales funcionarán hasta completar todas sus funciones (Art. 60, incisos 1 y 4).
- 08:00 horas: Se reúnen los Vocales de Mesa en los locales de votación y comienza el funcionamiento de las Mesas Receptoras de Sufragios (Arts. 63, 64 y 65).
- 18:00 horas: Siempre que no haya electores esperando para votar, el Presidente de Mesa declarará cerrada la votación y dejará constancia de la hora en el acta (Art. 74).
- Durante el escrutinio: A medida que las mesas concluyan su conteo, la Presidenta del Consejo Directivo del Servel emitirá —de forma pública y solemne— boletines parciales y finales con los resultados, los cuales se publicarán en el sitio web institucional (Art. 185).