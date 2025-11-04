Elecciones 2025: Conoce cómo quedaron los candidatos presidenciales en la papeleta

En el marco de las elecciones del 16 de noviembre de 2025, el Servel realizó el sorteo oficial para definir el orden de los candidatos presidenciales en la papeleta electoral. Revisa aquí en qué lugar quedaron los abanderados que competirán por llegar a La Moneda.

Cada vez queda menos para las elecciones del 16 de noviembre, y mientras algunos han seguido de cerca la carrera presidencial, otros recién comienzan a informarse. Sin embargo, es fundamental conocer cómo votar de manera correcta para que tu sufragio sea válido.

El pasado 12 de septiembre, el Servicio Electoral de Chile (Servel) realizó el sorteo para definir el orden de los candidatos en la papeleta presidencial. De esta forma quedó establecido el facsímil oficial que se utilizará en la Elección de Presidente de la República.

Cronograma electoral: domingo 16 de noviembre

De acuerdo con el Servel y la Ley N°18.700, este es el cronograma oficial para la jornada de elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre: