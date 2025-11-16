Elecciones 2025 con Fernando Paulsen: Pepe Auth y Tomás Duval y la tarea para “el día después” en la derecha

Expertos advierten que la derecha enfrenta tensiones internas decisivas, mientras la incertidumbre sobre el voto de millones de nuevos electores podría alterar cualquier pronóstico.

El debate político anticipa una jornada clave. El experto Tomás Duval, profesor de la Universidad Autónoma, y el analista político Pepe Auth, ambos en conversación con Fernando Paulsen, coinciden en que la derecha enfrenta una fuerte disputa interna por la hegemonía, mientras las encuestas muestran rangos similares pero sin claridad sobre el impacto de millones de nuevos votantes.

La conversación previa a la elección presidencial y parlamentaria instaló un punto central: las encuestas ya no tienen la precisión de otros años y utilizan metodologías diversas, lo que abre dudas sobre su capacidad para captar el comportamiento de los cinco o seis millones de nuevos electores que participan por primera vez. Aunque los estudios coinciden en tendencias generales, su interpretación genera cuestionamientos, especialmente ante la volatilidad del electorado.

Una derecha tensionada por su propia competencia

Los analistas advierten que el bloque opositor llega al proceso electoral con una disputa interna evidente. La ausencia de primarias generó un escenario donde Kast, Matthei y Kaiser compiten entre sí el mismo día, sin tiempo para recomponer confianzas ni ordenar apoyos. Esa pugna, señalan, dificulta instalar un mensaje unificado frente al oficialismo.

“La derecha llega a esta elección enfrentada duramente con las candidaturas. Tanto Kast, Matthei y Kaiser están en una pelea interna; hemos visto hasta hoy que un movimiento de uno influye en el otro y así sucesivamente”, señaló Duval.

La irrupción del Partido Republicano modificó el equilibrio tradicional del sector, hasta el punto de impedir una primaria conjunta. Según el análisis, esta fuerza emergente busca reemplazar la hegemonía histórica de Chile Vamos, lo que derivó en una competencia que prioriza el posicionamiento parlamentario tanto como la carrera presidencial.

En ese contexto, episodios como los ataques internos contra Evelyn Matthei, incluida la acusación de “incapacidad mental”, evidenciaron la tensión del bloque y su posible impacto en la gobernabilidad futura.

“Ya vimos situaciones que uno tendería a suponer que no debieran pasar en un mismo sector. Los ataques a Evelyn Matthei, tratarla de que tenía una ‘incapacidad mental’, son un ejemplo”, comentó Paulsen.

Los expertos coinciden en que esta elección no solo definirá quién conducirá La Moneda, sino también quién liderará a la derecha chilena en el nuevo ciclo político.