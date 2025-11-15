Elecciones 2025: ¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

Las proyecciones meteorológicas anticipan una jornada marcada por el calor en distintos puntos de la Región Metropolitana, con variaciones según la hora y sector.

Este domingo, durante las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, el clima será un factor importante a considerar, especialmente para quienes voten en la Región Metropolitana.

Las proyecciones meteorológicas ya permiten anticipar cómo estará la jornada en Santiago y qué condiciones podrían acompañar el desplazamiento de los electores y electoras.

¿Cómo estará el clima estas elecciones en la Región Metropolitana?