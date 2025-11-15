País clima

Elecciones 2025: ¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

Por CNN Chile

15.11.2025 / 15:59

{alt}

Las proyecciones meteorológicas anticipan una jornada marcada por el calor en distintos puntos de la Región Metropolitana, con variaciones según la hora y sector.

Este domingo, durante las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, el clima será un factor importante a considerar, especialmente para quienes voten en la Región Metropolitana.

Las proyecciones meteorológicas ya permiten anticipar cómo estará la jornada en Santiago y qué condiciones podrían acompañar el desplazamiento de los electores y electoras.

¿Cómo estará el clima estas elecciones en la Región Metropolitana?

  • Según el sitio especializado en meteorología, Meteored, este domingo 16 de noviembre se prevé un “repunte térmico” en la Región Metropolitana, con temperaturas que podrían superar los 30 °C.
  • Respecto a la mañana, afirmaron que el amanecer “se presentará fresco, con temperaturas cercanas a los 10 °C e incluso algo inferiores en sectores más rurales o del sur de la RM”.
  • Ya hacia el mediodía, el ascenso de las temperaturas será “constante”. “Quienes acudan a votar en ese horario podrían enfrentar valores en torno a los 26 °C“.
  • A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas lleguen a su nivel más alto. Según proyecciones del modelo europeo ECMWF, el centro de Santiago podría acercarse a los 31 °C, mientras que en comunas del sector norte, tales como Tiltil, Lampa y Colina, los valores incluso podrían sobrepasar ello.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

País Elecciones 2025: ¿Cómo estará el tiempo en Santiago?
Evelyn Matthei pide a Chile Vamos acusación constitucional contra juez de la Corte Suprema por caso Muñeca Bielorrusa
Vivanco acusa "show" tras prisión preventiva en caso Muñeca Bielorrusa: “Evaluaré todos los caminos para evitar que se me culpe”
Explosión e incendio de magnitudes catastróficas desatan el caos en el polígono industrial de Ezeiza
Confirman que acusación constitucional contra Diego Pardow se votará el día después de las elecciones
La selección chilena saca la cara y logra vencer a Rusia por 2-0 en Sochi