Elecciones 2025: ¿Cómo estará el tiempo en Santiago?
Por CNN Chile
15.11.2025 / 15:59
Las proyecciones meteorológicas anticipan una jornada marcada por el calor en distintos puntos de la Región Metropolitana, con variaciones según la hora y sector.
Este domingo, durante las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, el clima será un factor importante a considerar, especialmente para quienes voten en la Región Metropolitana.
Las proyecciones meteorológicas ya permiten anticipar cómo estará la jornada en Santiago y qué condiciones podrían acompañar el desplazamiento de los electores y electoras.
¿Cómo estará el clima estas elecciones en la Región Metropolitana?
- Según el sitio especializado en meteorología, Meteored, este domingo 16 de noviembre se prevé un “repunte térmico” en la Región Metropolitana, con temperaturas que podrían superar los 30 °C.
- Respecto a la mañana, afirmaron que el amanecer “se presentará fresco, con temperaturas cercanas a los 10 °C e incluso algo inferiores en sectores más rurales o del sur de la RM”.
- Ya hacia el mediodía, el ascenso de las temperaturas será “constante”. “Quienes acudan a votar en ese horario podrían enfrentar valores en torno a los 26 °C“.
- A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas lleguen a su nivel más alto. Según proyecciones del modelo europeo ECMWF, el centro de Santiago podría acercarse a los 31 °C, mientras que en comunas del sector norte, tales como Tiltil, Lampa y Colina, los valores incluso podrían sobrepasar ello.