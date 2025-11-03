Elecciones 2025: Candidatos Jara y Kaiser preparan sus actos de campaña en Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó que ha recibido dos solicitudes de los comandos de Jara y Kaiser; ambos eventos han sido “autorizados y deberán regirse por el mismo protocolo”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a las solicitudes que ha recibido para la realización de actos de cierre de campaña en el marco de la carrera presidencial.

A través de su cuenta de X, el jefe municipal aclaró que dos comandos se han comunicado con el municipio: “Tanto los eventos liderados por las candidaturas de Jeannette Jara como de Johannes Kaiser han sido autorizados y deberán regirse por el mismo protocolo”.

En esa línea, indicó que las respectivas actividades cuentan con los permisos y la coordinación correspondiente, contando con “toda la colaboración desde el municipio, pero sin involucrar ningún tipo de recurso público en su realización”.

“En Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos”, concluyó.

Como @muni_maipu hemos recibido solicitudes de 2 comandos presidenciales para realizar sus cierres de campaña en nuestra comuna.

Tanto los eventos liderados por las candidaturas de Jeannette Jara y de Johannes Kaiser han sido autorizados por el municipio y deberán regirse por el…

La carta presidencial del Partido Nacional Libertario realizará su actividad este martes 4 de noviembre a las 19:00 horas en Maipú.

Por su parte, la abanderada del pacto Unidad por Chile estará en la misma comuna y horario, pero el próximo martes 11 de noviembre.

En tanto, el candidato del Partido Republicano realizará su cierre de campaña en el Movistar Arena, coincidiendo en fecha con la actividad de Jara.