País Elecciones 2025

Elecciones 2025: Candidatos Jara y Kaiser preparan sus actos de campaña en Maipú

Por CNN Chile

03.11.2025 / 19:18

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó que ha recibido dos solicitudes de los comandos de Jara y Kaiser; ambos eventos han sido “autorizados y deberán regirse por el mismo protocolo”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a las solicitudes que ha recibido para la realización de actos de cierre de campaña en el marco de la carrera presidencial.

A través de su cuenta de X, el jefe municipal aclaró que dos comandos se han comunicado con el municipio: “Tanto los eventos liderados por las candidaturas de Jeannette Jara como de Johannes Kaiser han sido autorizados y deberán regirse por el mismo protocolo”.

En esa línea, indicó que las respectivas actividades cuentan con los permisos y la coordinación correspondiente, contando con “toda la colaboración desde el municipio, pero sin involucrar ningún tipo de recurso público en su realización”.

“En Maipú creemos en el valor de la democracia y su diversidad, por lo que esperamos que ambos eventos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Le pedimos a todos quienes asistan cuidar nuestra comuna y la tranquilidad de nuestros vecinos”, concluyó.

La carta presidencial del Partido Nacional Libertario realizará su actividad este martes 4 de noviembre a las 19:00 horas en Maipú.

Por su parte, la abanderada del pacto Unidad por Chile estará en la misma comuna y horario, pero el próximo martes 11 de noviembre.

En tanto, el candidato del Partido Republicano realizará su cierre de campaña en el Movistar Arena, coincidiendo en fecha con la actividad de Jara.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Núñez entra a polémica en RN por apoyo de Desbordes y apunta al presidente del partido de "falta de coherencia"
Trump asegura que los días de Maduro en el poder "están contados"
Panaderías caen un 20% en los últimos años: Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo son las más afectadas
La aprobación de Trump alcanza su nivel más bajo en su segundo mandato, según encuesta de CNN
Elecciones 2025: Candidatos Jara y Kaiser preparan sus actos de campaña en Maipú
Johannes Kaiser se abre a pagarle a Bukele para enviarle extranjeros con antecedentes penales a su Megacárcel