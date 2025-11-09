Elecciones 2025: Qué hacer si no alcanzaste a cambiar tu domicilio electoral

El plazo para actualizar la dirección ante el Servel venció el 28 de junio. Quienes no realizaron el trámite deberán votar en su local original o, si están a más de 200 kilómetros, podrán excusarse con constancia policial.

De cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, muchos votantes no alcanzaron a realizar el cambio de domicilio electoral. El Servicio Electoral (Servel) recordó que el plazo para modificar la dirección venció el pasado 28 de junio, por lo que quienes no actualizaron sus datos deberán sufragar en el local originalmente asignado.

El voto es obligatorio, por lo que todas las personas habilitadas deben participar del proceso. Quienes no lo hagan sin una causa justificada se exponen a multas económicas que van desde 0,5 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $34.000 y $104.000 aproximadamente.

Cómo saber dónde te toca votar

El Servel recomienda revisar la información electoral en su sitio oficial, donde se puede consultar el local y mesa de votación ingresando el RUT.

En caso de haber cambiado de residencia sin actualizar el domicilio electoral, los electores deberán trasladarse a su local original para ejercer el voto. No es posible modificar la dirección entre la primera y una eventual segunda vuelta presidencial.

La ley contempla excepciones para quienes no puedan acudir a votar. Las principales son:

Encontrarse el día de la elección a más de 200 kilómetros del local de votación. En ese caso, se puede dejar constancia en una comisaría , tenencia o retén de Carabineros .

del local de votación. En ese caso, se puede dejar constancia en una , tenencia o retén de . Estar fuera del país el día de la elección.

el día de la elección. Presentar licencia médica o certificado de enfermedad que impida votar.

que impida votar. Cumplir funciones electorales oficiales durante la jornada.

oficiales durante la jornada. Acreditar discapacidad o impedimento grave debidamente certificado.

En todos los casos, los antecedentes deben ser presentados posteriormente ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, que evaluará la validez de la excusa.

Las autoridades insisten en planificar con anticipación la jornada electoral, revisar el local de votación asignado y cumplir con el deber ciudadano este domingo 16 de noviembre.