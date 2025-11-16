Elecciones 2025: Abren oficialmente las mesas de votación a lo largo de todo el país

En estos comicios, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar. Revisa los detalles.

Siendo las 8:00 horas de este domingo 16 de noviembre, se abren oficialmente las mesas de votación a lo largo de todo Chile.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en las elecciones donde el voto es obligatorio.

¿A qué hora puedo votar este domingo?

Según la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Qué se vota este domingo?

En las próximas elecciones del 16 de noviembre de 2025, se elegirá el cargo de presidente de la República. Además, se votarán senadores en siete regiones y diputados.

¿Cómo es la elección presidencial?

El presidente será elegido o elegida por votación directa .

. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se realizará una segunda votación .

. La segunda vuelta, si corresponde, se realizaría el próximo domingo 14 de diciembre.

¿En qué regiones se eligen senadores?

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Atacama

Región de Valparaíso

Región del Maule

Región de La Araucanía

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

¿Cómo es la elección de diputados?