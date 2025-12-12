Elecciones 2025: ¿A qué hora se publicarán los resultados de la segunda vuelta presidencial?

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, en la que la ciudadanía deberá escoger al próximo Presidente de la República entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. El Servel estima una participación electoral de alrededor del 85%.

¿Cómo funcionará el proceso electoral?

El 14 de diciembre, a partir de las 7:00 horas, comenzarán a operar las Oficinas Electorales a nivel nacional.

A las 08:00 horas se reunirán los vocales de mesa en los respectivos locales de votación y se dará inicio al funcionamiento de las Mesas Receptoras de Sufragios.

El cierre de mesas está programado para las 18:00 horas. Según establece el Servel, esto se concreta “siempre que no hubiese algún elector que desee sufragar”. En ese caso, el presidente de la Mesa Receptora de Sufragios deberá esperar y luego declarar finalizado el proceso de votación.

¿A qué hora se conocerán los resultados electorales?

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), los primeros resultados preliminares de esta segunda vuelta podrían conocerse a partir de las 19:00 horas.

“Lo que hemos observado como Servel es que cada vez que ha habido voto obligatorio, la participación electoral alcanza alrededor del 85%. La del 16 de noviembre fue la más alta, por tanto si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje alrededor del 85% de participación”, explicó Pamela Figueora, presidenta del Servel.

Además, adelantó: “Si se cierran las mesas a las 18:00 de la tarde, entre una hora y hora y media después se pueden comenzar a transmitir los primeros resultados preliminares”.

Los resultados oficiales se podrán seguir en la plataforma del Servel, en Chile Decide y en la transmisión multiplataforma de CNN Chile.