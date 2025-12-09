Elecciones 2025: Cronograma completo de la segunda vuelta presidencial

Durante esta semana ocurrirán diversos hitos que marcarán el cierre de este segundo tiempo de la carrera presidencial. Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de diciembre se deberán cumplir las etapas establecidas en el cronograma del Servel.

A días de la segunda vuelta presidencial, se deben cumplir diversas normas del cronograma electoral. Desde el jueves 11 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre rigen distintas condiciones tanto para los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara como para la ciudadanía.

Jueves 11 de diciembre

Según el Servicio Electoral (Servel) a las 24:00 horas, termina todo tipo de propaganda e información electoral de utilidad para la ciudadanía, y la franja canales de televisión.

Viernes 12 de diciembre

Desde las 00:00 horas, se prohíbe la celebración de toda manifestación o reunión pública de carácter electoral. Además, el funcionamiento de cualquier local público o privado en el cual se realicen actividades de propaganda o reuniones de carácter electoral.

En ese mismmo día, Las Fuerzas Armadas y Carabineros asumen el resguardo del orden público hasta el término de las funciones de los Colegios Escrutadores.

Por otro lado, comenzará a funcionar la Oficina Electoral en cada Local de Votación en el extranjero, en el horario que determine el Consejo Directivo del Servicio Electoral, la cual estará a cargo del Delegado de la Junta Electoral.

Sábado 13 de diciembre

Funciona la Oficina Electoral en cada local de votación en Chile, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

La instalación de las Mesas Receptoras de Sufragios en el extranjero es responsabilidad de los delegados de las juntas electorales, quienes deben proveer mesas, sillas, urnas y cámaras secretas para el correcto desarrollo de los comicios.

El 14 de diciembre, una vez que finalice la votación, el cónsul deberá transmitir al Servel la información correspondiente a las actas de escrutinio de cada Mesa Receptora de Sufragios.

Domingo 14 de diciembre

Las Oficinas Electorales a nivel nacional funcionan desde las 07:00 horas y hasta completar todas sus funciones.

A las 08:00 horas se reúnen los vocales de mesa en los respectivos locales de votación y comienza el funcionamiento de las Mesas Receptoras de Sufragios.

A las 18:00 horas se realizará el cierre de mesas. Según establece el Servel, esto ocurre “siempre que no hubiese algún elector que desee sufragar”. En ese caso, el presidente de la Mesa Receptora de Sufragios declarará finalizado el proceso de votación.

Finalmente, cuando las Mesas Receptoras de Sufragios terminen su proceso de escrutinio, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral emitirá boletines parciales y el boletín final con los resultados que se vayan produciendo tras el balotaje.