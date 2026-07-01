El video con el que el embajador de Estados Unidos en Chile invitó a ver el partido de su selección en el Mundial 2026

Un particular video subió el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para alentar a su país en el mundial 2026.
Los organizadores de la cita planetaria jugarán este miércoles contra Bosnia y Herzegovina, con la misión de seguir en el torneo.
Para invitar a la ciudadanía a ver el encuentro, Judd subió un video haciendo ejercicios, recordando que se cuplen 50 años de la película Rocky.
Además, de hacer alusiones a los dichos locales.
Todo listo para esta noche! GO USA! pic.twitter.com/4Cb46SbrcJ
— U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) July 1, 2026
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