El video con el que el embajador de Estados Unidos en Chile invitó a ver el partido de su selección en el Mundial 2026

Un particular video subió el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para alentar a su país en el mundial 2026.

Los organizadores de la cita planetaria jugarán este miércoles contra Bosnia y Herzegovina, con la misión de seguir en el torneo.

Para invitar a la ciudadanía a ver el encuentro, Judd subió un video haciendo ejercicios, recordando que se cuplen 50 años de la película Rocky.

Además, de hacer alusiones a los dichos locales.