“El único diputado privado de libertad era de la lista de ustedes”: Matthei repasa a Kast por el caso Convenios

La abanderada presidencial hizo referencia al caso del desaforado diputado Mauricio Ojeda, quien fue electo por el Partido Republicano y que actualmente está en prisión preventiva.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), interpeló al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por el denominado caso Convenios.

En un debate organizado en Concepción sobre descentralización, los candidatos abordaron las implicancias del caso judicial y de las investigaciones que se están realizando en distintas Gobernaciones Regionales.

En este sentido, Matthei recordó el caso del desaforado diputado Mauricio Ojeda, quien actualmente está en prisión preventiva.

Ojeda fue electo como diputado por el Partido Republicano -en un cupo de independiente- en 2021, y actualmente está siendo indagado por el delito de fraude al fisco en el caso Convenios.

Matthei aseguró que “desgraciadamente, la corrupción está en todas partes, yo creo que nadie puede escupir al cielo. Hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos, también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, entre los jueces… también con fiscales”.

“Tengo entendido que el único diputado privado de libertad, por el caso Fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio“, emplazó la exalcaldesa de Providencia.

Finalmente, recalcó que “acá hay de todos lados. O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar para al lado cuando toque a uno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro”.