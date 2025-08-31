Sismo obligó a evacuar y detener faenas de El Teniente: No se reportan lesionados
Por CNN Chile
31.08.2025 / 14:44
Según informó Codelco, el sismo 2,3 no significó mayores incidentes en la mina y ya se entregó detalles del incidente a Sernageomin.
Este domingo Codelco informó que el sismo percibido durante el mediodía llevó a la activación de los protocolos preventivos de detención de actividades, incluida la evacuación de las y los trabajadores.
El temblor 2,3 fue registrado a las 12:41 y se produjo al oeste del yacimiento bajo la cota 1.518, en una zona que actualmente no está operativa.
“Inmediatamente se dispuso la evacuación de todos los trabajadores a zonas seguras en los barrios cívicos”, indican desde Codelco mediante un comunicado. “Asimismo, se informó a Sernageomin sobre lo sucedido”.
Además se comunicó que no se han reportado lesionados por este incidente y que están evaluando las condiciones antes de retomar las faenas.