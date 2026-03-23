El subsecretario de Justicia, Luis Silva aborda “sorpresa” de Kast sobre indultos y afirma que la decisión buscará generar reencuentro en el país

Luis Silva aseguró que la decisión del Ejecutivo aún sigue en trámite y subrayó que el pronunciamiento del Presidente buscará generar unidad en el país.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, abordó el proceso de indultos presidenciales y adelantó que la definición del Gobierno podría tener un efecto relevante en el escenario nacional, tanto en lo político como en lo social.

En conversación con ADN Hoy, la autoridad explicó que las solicitudes aún no llegan a la etapa final de revisión, ya que deben cumplir con un procedimiento regulado. “Hay un procedimiento claramente definido (…) se tramitan conforme a derecho, hay un reglamento y causales”, afirmó, destacando que este beneficio “es un derecho que tienen prácticamente todas las personas que están cumpliendo condena”.

Respecto del sentido de la medida, Silva vinculó directamente la decisión con lo planteado por el Presidente José Antonio Kast. “Él contextualiza la decisión en su deseo de provocar un reencuentro y de provocar unidad”, señaló.

En esa línea, el subsecretario anticipó un anuncio inesperado por parte del Mandatario. “Yo creo honestamente que el Presidente nos va a dar una sorpresa cuando se pronuncie sobre esta materia”, sostuvo.

Asimismo, remarcó el impacto que, a su juicio, tendrá la resolución. “La sorpresa que nos va a dar el Presidente es que su decisión en esta materia va a provocar unidad, reencuentro”, afirmó, insistiendo en que el mensaje del Ejecutivo debe tomarse “en serio y literalmente”.

Sobre los casos en análisis, Silva indicó que tiene conocimiento de un ingreso reciente dentro de los más controvertidos. “Yo tengo noticias de solo un ingreso, dentro del contexto de los que generan más polémica”, explicó, agregando que existen otras solicitudes correspondientes a distintos internos.

Consultado por eventuales beneficiarios, mencionó al exfuncionario policial Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, aunque aclaró que no tiene confirmación oficial. “Entiendo yo que es el del Capitán Maturana, pero honestamente no tengo certeza”, indicó, precisando que esa información proviene de reportes de prensa.

Finalmente, el subsecretario abordó las dudas que genera esta eventual medida. “A quienes tienen esta aprehensión y no ven cómo una decisión en esta materia pudiera significar reencuentro, pudiera significar unidad, el Presidente responde: ‘vamos a sorprenderlos’”, concluyó.