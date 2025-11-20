“El ruido mediático que esta situación ha provocado distrae”: Darío Quiroga explica su salida del comando de Jara

Aunque el exintegrante del comando de la aspirante oficialista respaldó la reestructuración del equipo, aseguró que continuará aportando al proyecto presidencial desde otros espacios.

Tras conocerse su renuncia al cargo de coordinador estratégico de la campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga explicó los motivos de su salida.

Quiroga reconoció que recientemente se viralizaron fragmentos de antiguos programas de streaming donde, en tono “festivo, ácido y satírico”, emitió comentarios burlescos y descalificadores hacia Franco Parisi y su hermana, la diputada electa Zandra Parisi.

El analista sostuvo que esas expresiones corresponden al estilo habitual de los podcasts en los que participa —como La Cosa Nostra, Ultrasolo o Sin Filtros—, pero enfatizó que tuvo la oportunidad de ofrecer disculpas a ambos “hace varios meses”.

“El ruido mediático que esta situación ha provocado distrae las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la segunda vuelta”, señaló en su mensaje dirigido a Jara, a quien llamó “futura Presidenta de Chile”.

En su declaración, Quiroga dijo coincidir plenamente con la decisión de reestructurar el equipo de campaña para enfrentar las últimas tres semanas antes del balotaje, y por ello consideró razonable dejar el espacio que había ocupado desde la primaria.

Pese a su salida formal, afirmó que seguirá comprometido con el proyecto presidencial: “Seguiré como es obvio, involucrado intensamente en la campaña, al igual que miles de chilenos y chilenas, desde los espacios en que se pueda aportar”.