El rol que tuvo el incendio forestal de enero en el aluvión que afectó a Las Condes: Experto explica cómo las laderas quedaron expuestas a la erosión

“Sabemos que durante el mes de enero hubo un incendio que afectó la capa vegetal en la zona de la quebrada y esto hace que, con lluvias y precipitaciones, como incluso las que hubo en la tarde, que a cierta altura habrían tenido granizo incorporado, se generó todavía mayor debilidad en esa capa de tierra y que ustedes pudieran observar que se desplazó”.

De esta forma, el delegado Presidencial Metropolitano, Germán Codina, dio claves ayer jueves sobre una de las causas del aluvión que afectó a sectores de Las Condes durante la jornada.

El Gobierno decretó estado de catástrofe en la comuna, luego que una masa de agua y barro afectara calles, vehículos, viviendas y servicios en el sector de San Carlos de Apoquindo de la comuna del sector oriente.

La observación realizada por el delegado Codina apunta a uno de los principales factores detrás del desastre, junto con un episodio climático poco común para el mes de noviembre.

Y es que el incendio que afectó a San Carlos de Apoquindo comenzó el 29 de diciembre de 2025, en las cercanías de Camino Las Flores, y se extendió durante varios días por la zona precordillerana de Las Condes. El siniestro, que movilizó a Bomberos, brigadistas de Conaf y otros organismos de emergencia, fue extinguido el 2 de enero de 2026, luego de consumir 1.012 hectáreas de vegetación, según el balance de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.

Las llamas afectaron los parques San Carlos de Apoquindo y La Plaza Sur, dejando extensas superficies sin cobertura vegetal y más expuestas a procesos de erosión.

A pesar de los esfuerzos de reforestación que se llevaron a cabo durante este año, el daño al suelo del sector ya estaba consumado. Y, en parte, esto fue clave en el desastre del pasado jueves.

Quien lo explicó a través de sus redes sociales fue el arquitecto y urbanista Pablo Allard, quien recalcó que como “efecto del incendio de enero, con la pérdida de material vegetal que da sustento (con sus raíces) al suelo. Toda la ladera queda afecta a la erosión“.

“Esto se ve exacerbado porque la lluvia tuvo una isoterma 0º muy alta y muchas de las quebradas están entubadas. De hecho, si ven en Google, la quebrada se entuba en Bulnes Correa y el problema con los colectores cerrados es que tienen capacidad limitada. Por eso la tendencia mundial es hacer parques inundables como el Víctor Jara en el zanjón de la Aguada”, añadió.