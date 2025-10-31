El regreso de los toldos azules en Santiago: Arrendarían puestos ilegales por $2 millones

Locatarios formales señalan que desde el pasado martes volvieron a instalarse los puestos ilegales en calle San Alfonso. Desde el municipio señalan que realizarán fiscalizaciones en el sector.

Luego de algunos meses en los que se realizó una intervención policial en Barrio Meiggs para terminar con los toldos azules, estos se habrían reubicado en los últimos días en calles aledañas.

Según la información entregada por LUN, durante las últimas jornadas los puestos ilegales se habrían instalado en calle San Alfonso, entre Alameda y Salvador Sanfuentes.

Según el relato de Marisol, una administradora de una tienda de esa calle, hasta el lunes pasado habían vendedores con “paños” en San Alfonso. Sin embargo, el día martes ya estaba lleno de toldos azules.

La mujer señala que “entre ellos hablaban de que arrendaban cada toldo a $2 milllones por la temporada que es noviembre y diciembre“.

“Los haitianos son humildes, tranquilos. Pero este grupo, que es chileno, es siempre muy agresivo. Agarraron unos fierros y destrozaron todo, porque ellos querían el espacio”, acotó.

Marisol además señala que “el alcalde dijo que iba a recuperar las calles, pero he quedado decepcionada. Los carabineros vienen, miran y se van, porque estos tipos siempre están con fierros”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, sostuvo que “el domingo rayaron la calle San Alfonso y entre el lunes y martes empezaron a poner los toldos. Se los arriendan a otros comerciantes y cobran lo que quieren”.

En cuanto a las medidas que se podrían tomar al respecto, el coordinador de operaciones de la Dirección de Seguridad del municipio de Santiago, Andrés Córdova, detalló que “ya estamos programando fiscalizaciones en terreno y las denuncias respectivas, dado que no existe ninguna autorización vigente para este tipo de estructuras. Estas acciones buscan prevenir la reocupación del espacio público con fines ilegales, especialmente en vísperas de fin de año”.