El presidente Gabriel Boric será el único mandatario latinoamericano presente en la cumbre APEC

El mandatario será el único latino, ya que México enviará a su secretario de Economía y Perú a su ministra interina de Comercio Exterior y Turismo.

(EFE) – El presidente Gabriel Boric será el único mandatario latinoamericano presente en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju (Corea del Sur), pues México enviará a su secretario de Economía y Perú a su ministra interina de Comercio Exterior y Turismo.

Chile, México y Perú llegan a la cumbre de la APEC con agendas orientadas a reforzar su vínculo económico con Asia, con énfasis en atraer inversiones en energías limpias y tecnología, proteger la industria nacional frente a la competencia asiática y avanzar en la liberalización y digitalización del comercio regional.

Chile: energía verde y tecnología

El presidente Boric aprovechará su visita a Corea del Sur para promover inversiones en energías renovables, hidrógeno verde y tecnología, acompañado de una amplia delegación empresarial.

Durante su gestión, Chile ha insistido en la importancia del multilateralismo y el libre comercio como herramientas para enfrentar la crisis climática y acelerar la transición energética.

El intercambio comercial con las economías de la APEC creció a una tasa promedio anual del 7,9% desde 1994 y alcanzó los 122.703 millones de dólares en 2024, equivalentes al 66,9 % del comercio total del país, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.