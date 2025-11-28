El plan de inclusión que inaugurará el Aeropuerto de Santiago: Tendrá 300 sillas de ruedas y 10 carros eléctricos

Además, la terminal aérea señaló que dispondrá de 160 funcionarios capacitados para asistir a las personas con movilidad reducida que soliciten la ayuda.

Una serie de novedades en materia de inclusión tendrá el Aeropuerto de Santiago a contar del 1 de diciembre.

Desde la administración del terminal áereo detallaron que la marcha blanca comenzará con la integración de 160 funcionarios capacitados para asistir a personas con movilidad reducida.

En materia de implementos, se sumarán 300 sillas de ruedas -entre ellas, habrá modelos bariátricos– y 10 carros eléctricos.

Desde la administración del aeropuerto hicieron un llamado a solicitar la asistencia con al menos unas 24 horas de anticipación a la aerolínea en que se realiazará el viaje.

Sin embargo, recalcaron que si un pasajero necesita ser asistido en las dependencias del terminal también podrá solicitarlo en las áreas de atención.

La carta de Don Francisco contra el Aeropuerto de Santiago

El anuncio se produjo a más de dos años de una carta al director enviada por Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, en la cual cuestionaba las pocas facilidades en el terminal aéreo para personas con movilidad reducida.

En dicha misiva, planteó que “tal vez lo que me parece más insólito, y definitivamente desastroso, es el servicio que el Aeropuerto tiene para las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida“.

“Debe ser el único aeropuerto del mundo donde las personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad tienen que ir en busca de su silla de ruedas, en vez de que la silla de ruedas llegue hasta donde está quien la necesita”, añadió.