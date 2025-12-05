“El otro gremio vive en el pasado”: Nuevo espacio de docentes se constituye y marca diferencias con el Colegio de Profesores

El presidente de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, Gabriel Fuentealba Beltrán, se refirió al nuevo espacio de representación docente y planteó: “El otro gremio vive en el pasado; nosotros miramos al futuro”.

Durante este viernes se conformó un nuevo gremio de profesores que busca congregar también a quienes no están sindicalizados.

Según informó Radio Biobío, el Diario Oficial publicó la constitución de la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile.

El representante del nuevo estamento, Gabriel Fuentealba Beltrán, señaló que el objetivo es representar a todos los trabajadores de la educación.

En esa línea, remarcó que realizarán un “trabajo diferenciado” que estará a disposición de diversos sectores políticos. En el caso de un eventual Gobierno de José Antonio Kast, sostuvo que tendrán “disposición” para participar en una mesa de trabajo y entregar sus respectivas propuestas.

“Porque vamos a defender a todos los profesores, no solamente a los que están sindicalizados como hoy se hace. (…) Nosotros no vamos a apoyar a ninguna alternativa que proponga la izquierda”, precisó.

Desde su perspectiva, agregó: “El otro gremio vive en el pasado; nosotros miramos al futuro”.

A través de un escrito, el nuevo espacio de representación planteó: “Durante años, los gremios han estado capturados por la izquierda chilena y no han sido imparciales. Vimos cómo el antiguo Colegio de Profesores se reunió ‘casualmente’ con la candidata Jeannette Jara en un aeropuerto, mostrando su apoyo a una sola candidatura. Esas son estrategias del pasado. Nosotros somos la nueva alternativa”.

Además, cuestionaron el traspaso de los colegios municipales a los Servicios Locales de Educación (SLEP) y también deslizaron críticas al rol que ha cumplido la Superintendencia de Educación en materia educativa