El mea culpa de la ministra Steinert por críticas a su gestión en Seguridad: “Me ha faltado saber comunicar”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, respondió a los cuestionamientos por el inicio de su gestión y defendió la estrategia del Gobierno frente a la delincuencia, uno de los temas que concentró mayores expectativas durante la campaña presidencial de José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado reconoció que ha enfrentado críticas desde su llegada al cargo, aunque sostuvo que los resultados en seguridad no pueden evaluarse en el corto plazo.

La ministra asumió en marzo, en el inicio del nuevo gobierno y tras la creación del Ministerio de Seguridad Pública, cartera que comenzó a funcionar formalmente este año como parte de una reforma institucional impulsada para separar esa agenda del Ministerio del Interior.

“Cuestionada, sí. Ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”, afirmó Steinert.

La ministra explicó que el Ejecutivo trabaja en tres ejes estratégicos, entre ellos recuperar el control de espacios públicos y zonas sensibles para el crimen organizado, como calles, rutas, fronteras, puertos y recintos penitenciarios.

Según detalló, esa línea se ha expresado en operativos coordinados entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la policía marítima y otros organismos estatales.

“Hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio, y que nunca más estas organizaciones criminales estén en esa disputa y que se marque la presencia del Estado”, sostuvo.

Steinert fija plazo para ver resultados en seguridad

Consultada por el tiempo que podría tomar observar avances concretos, Steinert recurrió a su experiencia previa como fiscal regional y señaló que las disminuciones sostenidas en delitos graves requieren procesos más largos.

“Cuando fui fiscal regional de Arica tuvimos una baja, por ejemplo, en la tasa de homicidios después de dos años. En Tarapacá, dos años. Un plazo razonable, diría que por lo menos de aquí a fin de año”, indicó.

La secretaria de Estado también reparó en la decisión del Gobierno de publicar reportes semanales preliminares de homicidios, medida anunciada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y construida con información de Carabineros y la PDI.

De acuerdo con el último balance oficial disponible, entre el 20 y el 26 de abril se reportaron 20 víctimas de homicidio, mientras que el acumulado anual llegó a 306 casos, una disminución de 13,3% respecto del mismo período de 2025.

La publicación semanal de esas cifras ha generado reparos entre especialistas. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, advirtió en conversación con El País que los homicidios son fenómenos complejos y que una lectura semanal puede llevar a conclusiones apresuradas o poco robustas para diseñar políticas públicas.

Steinert, sin embargo, defendió la decisión en nombre de la transparencia.

“El presidente nos solicitó, como Ministerio de Seguridad, que se transparenten las cifras vayan en aumento o a la baja. Hay que asumir un costo en pos de la transparencia”, dijo.

“Ha faltado saber comunicar”

La ministra también hizo una autocrítica sobre la forma en que ha transmitido el trabajo de su cartera. Según planteó, su experiencia como fiscal estaba marcada por una dinámica distinta, menos centrada en la exposición pública de cada avance.

“Hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo”, reconoció.

En esa misma línea, agregó: “Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo”.

Entre los temas que, a su juicio, no han sido suficientemente explicados, mencionó los operativos en curso, modificaciones legales y un convenio con Estados Unidos.

Proyecto para fortalecer Carabineros

Steinert además adelantó que el Gobierno prepara una iniciativa para mejorar las condiciones de ingreso a Carabineros. Según dijo, quienes ingresan actualmente a la escuela de formación reciben en promedio cerca de $80 mil, por lo que el Ejecutivo busca elevar ese monto a más del doble e incorporar cambios en la malla curricular.

“Pienso que en cuatro años debiéramos tener el doble de carabineros, es decir 90 mil”, señaló.

La ministra sostuvo que esa medida forma parte del eje orientado a mejorar la eficacia policial y a incentivar que más jóvenes postulen a la institución.

Otro de los puntos abordados fue la falta de expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación irregular durante el inicio del Gobierno.

Steinert explicó que su cartera participa en las diligencias previas, como la detección de ingresos irregulares, pero que la materialización de la expulsión depende de otras instituciones.

“Como Ministerio de Seguridad, nos corresponde todo lo que es anterior a que se concrete la expulsión”, afirmó.

También descartó que la controversia por la solicitud de renuncia a la subdirectora de Inteligencia de la PDI haya debilitado su relación con la policía civil.

“Para nada. Seguimos trabajando siempre, juntos, muy coordinadamente”, aseguró.

La ministra agregó que informó al presidente Kast sobre ese episodio y que recibió su respaldo. “El presidente supo, yo le conté lo que estaba pasando y él me respaldó”, sostuvo.